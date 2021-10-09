Нуланд отправляется на переговоры в Россию

Заместительница государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отправляется с визитом в Россию для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов, сообщил сайт Государственного департамента США.

"Виктория Нуланд 11 октября будет находиться в Москве (Россия), где встретится с высокопоставленными представителями власти, а также другими лицами для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - сказано в сообщении.

При этом не уточняется, какие именно вопросы будут выноситься на обсуждение.

Согласно обнародованной информации, 14 октября Нуланд отправится в Бейрут (Ливан), где встретится с представителями правительства и гражданского общества.

15 октября заместитель госсекретаря отправится в Лондон (Великобритания), где обсудит ряд глобальных вопросов, сообщили в Госдепе.