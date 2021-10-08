Мэр Киева проинформировал полицию о незаконных действиях застройщика на Никольской Слободке

Мэр Киева Виталий Кличко возмущен, что застройщик завез технику для незаконной стройки на Никольской Слободке.

"Пока уехал в командировку - опять напряжение на Никольской Слободке. Застройщик нагло, в противостоянии и столкновениях с местными жителями, загнал технику на территорию, где город не предоставлял никаких разрешительных документов что-то строить", - отметил Кличко в телеграмм-канале в пятницу.

"Я позвонил руководителю столичной полиции (Ивану Выговскому – ИФ) с тем, чтобы правоохранители пресекли незаконные действия застройщика на Никольской Слободке", - сообщил мэр.

Он также сообщил, что в настоящее время на встречу с местной общиной выехали первый заместитель главы Киевгоргосадминистрации Алексей Кулеба и заместитель главы Киевгоргосадминистрации Андрей Крищенко.

Кличко сообщил, что ночью снова будут установлены на место ограничительные блоки на въезде на прибрежную территорию.