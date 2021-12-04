События

12:08 04.12.2021

В Киеве в результате падения в лифтовую шахту погиб монтажник

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В Киеве в результате падения в лифтовую шахту погиб монтажник

В Киеве на строительной площадке ЖК "Обериг-2" в Дарницком районе в результате несчастного случая погиб рабочий, сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

Трагедия произошла 2 декабря.

"По предварительной информации, во время монтажных работ рабочий упал из машинного отделения в шахту лифта на крышу лифта, стоявшую на первом этаже. Потерпевший, 1963 г.р., работал на предприятии по договору ГПХ, получил травмы не совместимые с жизнью", - указывается в сообщении.

В настоящее время ГУ Гоструда в Киевской области принимаются меры по созданию специальной комиссии и проведению расследования несчастного случая со смертельным исходом.

Теги: #недвижимость #гибель #гсчс #киев #стройка
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