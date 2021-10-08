Подозрение Медведчуку вручено надлежащим образом – генпрокурор и глава СБУ

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук уведомлен о новом подозрении в государственной измене и содействии финансированию террористических организаций надлежащим образом, заверяют генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Сегодня пытались прокуроры и следователи уведомить лично о подозрении под запись. Он (Медведчук - ИФ), пользуясь статусом народного депутата, сказал "вы меня будете задерживать? Не будете, ну я пошел", - рассказала Венедиктова на брифинге в пятницу в Киеве.

Генпрокурор пояснила, есть четкие императивные правила задержания. "Необходимо уведомить лицо об этом (о подозрении - ИФ) лицо по месту регистрации, проживания, работы. Сегодня это все было сделано. Поэтому с сегодняшнего дня он считается уведомленным о подозрении надлежащим способом и надлежащим образом", - сказала Венедиктова.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов добавил: "Подозрение господину Меведчуку, по нашему мнению, вручено всеми возможными способами по состоянию на сегодняшний день".

Как сообщалось, Медведчуку предъявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.