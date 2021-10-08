Голодовка не ухудшила здоровье Саакашвили, заявляют в тюремном ведомстве

Состояние здоровья находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили удовлетворительное, заявляют в специальной пенитенциарной службе Грузии.

Саакашвили чувствует себя хорошо и жалоб не имеет, находится под постоянным наблюдением медработников, говорится в распространенном в пятницу специальной пенитенциарной службой заявлении.

Там напомнили, что Саакашвили объявил голодовку 1 октября в день его помещения в тюрьму. В первый же день был произведен его внешний осмотр, первичная медицинская проверка, а позже были проведены клинико-лабораторные обследования и проведены консультации с семейным врачом и врачами-специалистами другого профиля (включая медиков гражданского сектора).

В заявлении сообщается, что на данный момент проводится лечение осужденного назначенными медикаментами, включая представленными им медикаментами, которые, по словам Саакашвили, назначены ему его семейным врачом.

Ранее в пятницу посетившая Саакашвили в тюрьме депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько заявила журналистам, что Саакашвили голодает вторую неделю и похудел на 12 килограмм. По ее словам, у него боевой настрой, но, к сожалению, его здоровье уже очень пострадало.

Ранее Саакашвили и Ясько сообщили о своем решении создать семью.