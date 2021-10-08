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17:26 08.10.2021

Медведчуку предъявлено подозрение в госизмене и содействии деятельности теророрганизаций, причастности к незаконным поставкам угля из ОРДЛО

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Медведчуку предъявлено подозрение в госизмене и содействии деятельности теророрганизаций, причастности к незаконным поставкам угля из ОРДЛО

Народному депутату Украины парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку предъявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля на оккупированную территорию, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Сегодня мы уведомили о подозрении народного депутата Виктора Медведчука в государственной измене и содействии деятельности террористической организации", - сказала Венедиктова на бриифнге в пятницу.

Перед брифингом на своей странице в Facebook в пятницу генпрокурор, не называя имени нардепа, сообщила, что следователи Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора точно установили его причастность в реализации преступной схемы поставок угольной продукции с временно оккупированных территорий Украины. "Период, который охватывают эти деяния - конец 2014 - начало 2015 года. Суммы, потраченные государственными украинскими предприятиями, составляют более 200 млн. грн", - написала она.

По словам Венедиктовой, нардеп "активно сотрудничал с высшим руководством нашего государства по состоянию на 2014-2015 годы, имел фактическую возможность вести переговоры и консультации с высшими должностными лицами Украины, мог не только убеждать их, но и склонять этих людей к принятию нужного для него и, вероятно для них, решение".

"Таким образом, получив зеленый свет от высших государственных лиц Украины по состоянию на 2014-2015 годы, руководство одного из министерств и ряда государственных предприятий получило незаконное распоряжение о заключении прямых договоров с предприятиями, реквизиты которых были переданы главарями так называемых "ЛНР" и " ДНР". О своих планах, действия в ходе реализации заранее подготовленного плана этот депутат отчитывался, в том числе, и перед высшим руководством РФ. Своими действиями, по мнению следствия и прокуроров, этот народный депутат поставил Украину в зависимость от "ЛНР" и "ДНР" в вопросах безопасности энергетической системы нашего государства, - добавила генпрокурор.

Действия нардепа квалифицированы прокурорами как государственная измена и содействие деятельности террористических организаций (ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 и ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины), рассказала Венедиктова.

Эту же информацию подтвердил глава СБУ Иван Баканов. "После того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР. Однако РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялась заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР. В конце концов, те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в нашей стране", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте СБУ.

Впоследствии, по словам главы СБУ, при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы поставок угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

"Это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами "схемы". Мое четкое убеждение - эти люди должны понести заслуженное и законное наказание за тот вред, который они нанесли государству. Потому что их действия - это подрыв энергетической независимости Украины", - подчеркнул Баканов на брифинге.

Глава СБУ и генпрокурор обнародовали ряд аудиозаписей, подтверждающих существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней властей РФ. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук, который, в частности, общается по реализации незаконных схем с представителями российской власти. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.

В частности, при посредничестве приближенного к Медведчуку лица, бизнесмена Кузяры, на оккупированной территории были выбраны два фактически не работающих угольных предприятия, их руководителями назначены представители т.н. ""ЛДНР", им открыты банковские счета и заключены с ними договоры на поставку угля. По словам Баканова, эти вопросы согласовывались, в том числе с главарями боевиков. За время функционирования этой схемы российские наемники были профинансированы на сумму более 200 млн грн.

"Следствие располагает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличности в "Л/ДНР" и перечисление средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и т.п.), впоследствии были реализованы", - подчеркнул глава СБУ.

Баканов отметил, что следствие продолжается, прорабатывается вопрос объявления подозрения другим лицам.

Ранее народный депутат фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что Офис генерального прокурора хочет вручить Медведчуку новое подозрение, чтобы арестовать.

Теги: #венедиктова #медведчук #прокуратура
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