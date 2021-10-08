События

07:44 08.10.2021

Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга

2 мин читать
Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга

Американский сенат 50 голосами против 48 во избежание дефолта одобрил законопроект о временном повышении потолка государственного долга, сообщило агентство Associated Press (AP).

Законопроект, прошедший в сенате через длительные дебаты между демократами и республиканцами, предусматривает повышение установленного предела госдолга на $480 млрд до 3 декабря текущего года.

Как ожидается, одобрение законопроекта в палате представителей, которую контролируют демократы, не составит труда. Спикер палаты Нэнси Пелоси заявила, что готова отозвать конгрессменов с каникул, чтобы принять его в кратчайшие сроки, после чего документ должен быть подписан президентом.

АР отмечает, что "это дает лишь отсрочку", поскольку законодателям-республиканцам и демократам - "все равно придется еще раз преодолеть свои глубокие разногласия по этому вопросу до конца года".

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в четверг, что само по себе наличие потолка госдолга становится все более опасным для Соединенных Штатов.

"Это ведет к ряду политически опасных конфликтов, которые могут заставить американцев и мировые рынки усомниться в том, серьезно ли Америка относится к оплате своих счетов", - сказала она в интервью CNN.

В США потолок госдолга устанавливается Конгрессом и может быть превышен только с его одобрения. Как сообщалось, в начале октября госдолг уже перешел допустимый порог на $28 трлн. Решение о его превышении во избежание дефолта должно быть законодательно оформлено до 18 октября.

Теги: #госдолг #сша #законопроект #сенат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:30 07.10.2021
Более 140 тыс. детей в США потеряли родителей и опекунов из-за пандемии COVID-19

Более 140 тыс. детей в США потеряли родителей и опекунов из-за пандемии COVID-19

19:59 07.10.2021
Ермак обсудил усиление роли США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе с заместительницей госсекретаря США Викторией Нуланд

Ермак обсудил усиление роли США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе с заместительницей госсекретаря США Викторией Нуланд

16:21 07.10.2021
Зампомощника госсекретаря США Данниган находится с визитом в Украине

Зампомощника госсекретаря США Данниган находится с визитом в Украине

13:47 07.10.2021
Правоохранители Украины и США разоблачили мошенников, похитивших $7,5 млн у иностранцев

Правоохранители Украины и США разоблачили мошенников, похитивших $7,5 млн у иностранцев

07:20 07.10.2021
Российские хакеры, подозреваемые в кибератаке на SolarWinds, пытались взломать правительственные сети США и Европы, утверждает CNN

Российские хакеры, подозреваемые в кибератаке на SolarWinds, пытались взломать правительственные сети США и Европы, утверждает CNN

06:51 07.10.2021
США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика B-1B

США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика B-1B

05:07 07.10.2021
Байден и Си Цзиньпин до конца года проведут переговоры в виртуальном формате

Байден и Си Цзиньпин до конца года проведут переговоры в виртуальном формате

20:30 06.10.2021
Блинкен: Будем помнить трагедию Бабьего Яра и действовать,чтобы она не повторилась

Блинкен: Будем помнить трагедию Бабьего Яра и действовать,чтобы она не повторилась

09:48 06.10.2021
США располагают 3750 ядерными боеголовками - Госдеп

США располагают 3750 ядерными боеголовками - Госдеп

07:57 06.10.2021
Цукерберг ответил на обвинения бывшей сотрудницы Facebook

Цукерберг ответил на обвинения бывшей сотрудницы Facebook

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 4 720 человек, 241 умер – Минздрав

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти нардепа Антона Полякова – полиция

Украинский военный получил ранение в результате обстрела на Донбассе

Бывшего руководителя ГПЗКУ, которого обвинили в растрате 88 млн грн, оправдали спустя 6 лет

С 10 октября в Харькове ужесточаются карантинные ограничения

ПОСЛЕДНЕЕ

Восемь семей погибших участников АТО получат компенсацию за земельные участки

В Украине за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 4 720 человек, 241 умер – Минздрав

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти нардепа Антона Полякова – полиция

Украинский военный получил ранение в результате обстрела на Донбассе

Киев в 17 раз увеличил поступления в бюджет от оплаты за парковку

8 октября: Какой сегодня праздник

Гутерриш: для вакцинации 40% населения мира от COVID-19 нужно собрать $8 млрд

Троих жителей Львова будут судить за подделку негативных тестов на COVID-19

Еще двое харьковских экс-полицейских подозреваются во взяточничестве за непривлечение наркозависимых к ответственности

"Схемы" обнародовали расследование о "Укрэксимбанке"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА