В Латвии совет по кризисному управлению постановил объявить чрезвычайное положение на три месяца

Совет по кризисному управлению в Латвии постановил объявить в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца, заявил в твиттере латвийский министр сообщения Талис Линкайтс.

Данное решение еще должно утвердить правительство.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания совета заявил, что цель введения чрезвычайного положения - значительно повысить охват вакцинацией, введя значительно более строгие ограничения для непривитых. Усилен будет также контроль за соблюдением мер безопасности.

Премьер подчеркнул, что ситуация в Латвии тяжелая из-за количества непривитых людей, а это влияет на систему здравоохранения: в больницах стремительно растет количество пациентов с COVID-19, что ограничивает их возможности оказывать полностью все услуги.

"Мы полтора года боролись в стране с COVID-19, но борьба не закончится, пока охват вакцинацией в группах риска не дойдет до 90%, а в обществе в целом не превысит 75%. Это еще достаточно долгий путь", - сказал он.

Совет по кризисному управлению постановил, что не переболевшие и не привитые от COVID-19 в дальнейшем смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и будут лишены возможности посещать супермаркеты. Кариньш заявил, что планируется также сократить время работы магазинов.

Кроме того, принято решение ввести ограничения для привитых, например, на мероприятиях в "зеленом", то есть безопасном режиме введут дополнительные эпидемиологические требования - нужно будет находиться в масках, соблюдать дистанцию. Также планируется ввести ограничения на количество участников на определенных мероприятиях.

Совет призвал везде, где возможно, и в публичном, и в частном секторе работать удаленно.

Эти решения вступят в силу после утверждения на заседании кабинета министров в пятницу.

Ранее сообщалось, что Кариньш созвал во вторник заседание совета по кризисному управлению, посвященное ситуации в латвийских больницах в условиях быстро растущей заболеваемости COVID-19, чтобы принять решение о дальнейших шагах по стабилизации ситуации.

В понедельник после встречи партий правящей коалиции, министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что партии коалиции поддержали введение более строгих мер безопасности из-за растущей заболеваемости COVID-19.

Чрезвычайное положение в Латвии из пандемии коронавируса ранее объявлялось уже дважды.

По данным на четверг, в Латвии за сутки было подтверждено 1 тыс. 752 новых случая COVID-19. Ранее наибольшее число заболевших за сутки было выявлено только 31 декабря прошлого года - 1 тыс. 861 случай. В Латвии COVID-19 лабораторно подтвержден у 166 тыс. 553 человек, 2 тыс. 783 человека с этим заболеванием умерли.