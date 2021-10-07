Десятое заседание стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией пройдет в начале 2022 года - Кулеба

Десятое заседание стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией пройдет в начале 2022 года, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Основная тема наших сегодняшних переговоров - это подготовка десятого заседания стратегического совета высокого уровня, который возглавляют президенты Зеленский и Эрдоган. Заседание этого стратегического совета состоится в начале следующего года", - сказал Кулеба на совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции во Львове в четверг.

Министр указал, что стратегическое партнерство между Украиной и Турцией в настоящее время находится на самой высокой точке развития за последние 30 лет.

Кулеба указал, что министры договорились о конкретных шагах, которые позволят ускорить консультации между министерствами экономик Украины и Турции о подписании соглашения о свободной торговле.

"Мы с Мевлютом убеждены, что нам и нашим коллегам из наших правительств надо приложить все усилия, чтобы выполнить как можно быстрее поручение двух президентов и подписать соглашение о свободной торговле. И сегодня мы договорились о конкретных шагах, которые позволят ускорить консультации между министерствами экономик наших стран", - отметил он.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу находится 7-8 октября с рабочим визитом в Украине (г.Львов).