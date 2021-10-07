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12:23 07.10.2021

"Укрзализныця" ввела в график на 2022 год 19 новых и ускорила 49 поездов

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"Укрзализныця" ввела в график на 2022 год 19 новых и ускорила 49 поездов

АО "Укрзализныця" (УЗ) ввело в график пассажирских поездов на 2022 год 19 новых поездов, в том числе на новых маршрутах, а также ускорило 49 пар поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях. 

Как сообщила УЗ, в частности, в графике на следующий год появился новый поезд №5/6 сообщением Мариуполь - Ворохта. Этот маршрут будет длиннейшим по протяженности среди других существующих - 1756 км в пути следования поезда. При этом маршрут не будет длиннейшим по времени в дороге - из Мариуполя в Ворохту можно будет добраться за 25 ч. 56 мин., обратно - за 27 ч. 24 мин. Время курсирования до Львова - 21 час вместо 28 часов альтернативным рейсом. 

Кроме того, "Укрзализныця" вводит следующие новые поезда: № 39/40 Киев - Рахов; № 55/56 Киев  – Яремче; № 57/58 Киев – Ясиня; № 59/60 Киев – Чоп; № 149/150 Полтава – Черновцы; № 52/51 Киев – Херсон; № 751/752 Киев – Херсон; № 76/75 Одесса – Рахов; № 134/133 Николаев – Черновцы; № 67/68 Мариуполь – Львов; № 104/103 Киев – Мариуполь; № 112/111 Киев – Авдеевка; № 113/114 Львов – Бахмут; № 793/794 Харьков – Днепр, Кривой Рог; № 795/796 Днепр – Харьков, Бахмут и др.

В компании отмечают, что благодаря разработанным поездам областные и региональные центры страны получили новые сообщения между собой. Так, поезд №5/6 Мариуполь – Ворохта дал новые сообщения Мариуполя, Запорожья и Днепра с Ивано-Франковском, Яремче, Ворохтой, Ясиней; поезд №43/44 Чернигов, Киев - Ивано-Франковск дал новые сообщения Чернигова и Киева с Моршином, Долиной, Калушем; поезд №67/68 Мариуполь - Львов дал новые сообщения Мариуполя, Запорожья, Днепра, Хмельницкого, Тернополя и Львова с Христиновкой (Умань); поезд №113/114 Львов - Бахмут дал новые сообщения для Луцка со Львовом, Житомиром, Киевом, Полтавой, Харьковом, Бахмутом. 

Кроме того, согласно данным УЗ, с 2022 года ускорятся поезда: №13/14 Киев - Солотвино (поезд будет следовать из Киева на 3 ч. 16 мин. меньше, обратно - на 2 ч. 40 мин. меньше); №77/78 Харьков - Мариуполь (из Харькова он будет следовать на 2 ч. 5 мин. быстрее, обратно - на 3 ч. 29 мин.); №84/83 Киев - Мариуполь (при следовании из Киева он проведёт в дороге на 2 ч. 13 мин. меньше, из Мариуполя - на 1 ч. 24 мин. меньше). 

Ускорены также поезда: №45/46 Ужгород - Лисичанск, №108/107 Одесса - Ужгород, №135/136 Черновцы - Белгород-Днестровский, №142/141 Мариуполь - Одесса, №145/146 Киев - Измаил, №250/249 Черновцы - Киев и др.

В УЗ отмечают, что улучшены графики прибытия/отправки нескольких других поездов. Так, поезд №113/114 сообщением Львов - Бахмут будет прибывать во Львов позже, что, кроме сообщения с Луцком, даст пассажирам дополнительный час сна. Поезд №139/140 сообщением Киев - Каменец-Подольский будет отправляться из Каменец-Подольского в 20:34 вместо 18:55, а прибывать в Киев в 05:30 вместо 04:47; №142/141 Мариуполь - Одесса будет отправляться из Мариуполя в 15:59 (вместо 20:20) и прибывать в Одессу в 12:36 (вместо 17:25), обратно будет отправляться в 14:25 (вместо 18:45) и прибывать в Мариуполь в 10:09 (вместо 15:32). 

Теги: #укрзализныця #поезда #график
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