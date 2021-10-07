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12:14 07.10.2021

Канцлер Австрии Курц отверг обвинения по делу о коррупции, его не беспокоит начатое расследование

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Канцлер Австрии Курц отверг обвинения по делу о коррупции, его не беспокоит начатое расследование

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что абсолютно не беспокоится из-за начатого в отношении него расследования по делу о коррупции, так как не виновен ни в каких правонарушениях.

"Я очень спокоен", - сказал Курц в эфире телеканала ORF в ночь на четверг, комментируя расследование.

"Нет абсолютно никаких свидетельств того, что это я руководил тем, какие рекламы или опросы были заказаны в Минфине", - добавил он, отметив, что его текстовые сообщения не содержали никаких инструкций или запросов.

"Я не могу понять, почему я всегда оказываюсь тем, кого винят во всех правонарушениях. Давайте сначала посмотрим, окажутся ли эти обвинения против сотрудников Минфина правдой. И как бы этого ни хотели, я не могу себе этого представить", - указал канцлер Австрии.

На вопрос журналиста о том, останется ли он канцлером, пока проходит расследование, он ответил: "Конечно, да".

Накануне прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами (WKStA), подтвердила факт расследования в отношении канцлера страны Себастьяна Курца. В рамках расследования были проведены многочисленные обыски, в том числе в двух министерствах. Помимо Курца, фигурантами дела являются другие австрийские чиновники.

Как сообщалось, сотрудники прокуратуры обыскали в Австрии офисы правящей Народной партии, которую возглавляет канцлер Курц. Издание Die Presse сообщило, что обыски были связаны с предполагаемыми обвинения в коррупции при публикации рекламы и опросов в ежедневнике Oesterreich.

Второй срок Курца на посту канцлера Австрии начался в январе 2020 года, его партия состоит в коалиции с "зелеными".

Теги: #расследование #коррупция #курц
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