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11:53 07.10.2021

Рада отозвала Разумкова с должности спикера

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Рада отозвала Разумкова с должности спикера

Верховная Рада отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.

Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

В частности, 215 голосов в поддержку этого решения дала фракция "Слуга народа", 20 – фракция "Батькивщина", 6 – "Голос", группы "За майбутне" и "Довира" – 19 и 18 голосов соответственно, 6 голосов – внефракционные нардепы. Фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" не дали за отставку Разумкова ни единого голоса.

В то же время фракции ОПЗЖ и "Евросолидарность" дали 23 и 27 голосов соответственно против такого решения. Также "против" проголосовали 7 нардепов фракции "Слуга народа", 8 – фракции "Голос", 1 – "Батькивщины" и 8 внефракционных.

Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа", первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

Как сообщалось, 30 сентября глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил от имени депутатской фракции письмо об отзыве Разумкова с поста спикера.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 3 октября в Трускавце заявил, что у партии "Слуга народа" есть "миллион вопросов к председателю Верховной Рады". "Мы все понимаем, что сегодня он не является членом этой команды, и он (спикер Дмитрий Разумков - ИФ) об этом говорит достаточно открыто", - сказал глава государства.

При этом он назвал ситуацию, связанную с возможной отставкой спикера, внутрифракционной, и уточнил, что Разумков должен был поддерживать позицию партии, в частности, в вопросе введения санкций "против Медведчука" или касательно борьбы с олигархами, но "он пошел другим путем". По словам Зеленского, Разумков видит политическим субъектом, из-за чего "держится в стороне уже от своих однопартийцев".

В свою очередь глава партии "Слуга народа" и первый заместитель одноименной фракции в парламенте Александр Корниенко на брифинге 5 октября отметили, что их политсила инициировала отставку Разумкова по политическим причинам и ввиду нарушений регламента Верховной Рады со стороны спикера, в частности во время заседания согласительного совета в понедельник, когда Разумков "пренебрег правом депутатских фракций вносить предложения в недельную повестку дня пленарных заседаний".

"Регламентные причины касаются манипулирования повесткой дня и продвижения в ней инициатив, которые выгодны спикеру и его ближайшему окружению. Политическая причина заключается в том, что наши идеологические дороги разошлись, и мы не воспринимаем позицию Дмитрия Александровича по многим идеологическим вопросам. Начиная с его неголосования на СНБО против пропагандистов и "пятой" колонны, и заканчивая риторикой по тарифному вопросу, которая является откровенно "левой" и очень похожа на позицию Юлии Тимошенко", - пояснил Корниенко.

Верховная Рада 5 октября включила в повестку дня вопрос об отзыве Разумкова с занимаемой должности, а перед этим отстранила его от ведения пленарных заседаний на два дня.

Теги: #разумков #рада #отзыв
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