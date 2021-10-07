"Укрзализныця" в 2022 г. планирует выйти на 80% пассажиропотока по сравнению с допандемическим периодом

АО "Укрзализныця" в 2022 году планирует нарастить пассажиропоток до 80% по сравнению с допандемическим периодом (2019 год).

"Сейчас восстановили практически на три четверти пассажиропоток, в отдельные праздничные даты загрузка поездов доходила до 90% и выше. Сейчас идем на уровне порядка 70-75% загрузки по сравнению с результатами 2019 года. Рассчитываем, что в 2022 году восстановимся до 80% допандемических показателей по загрузке. Почему не 100%? Потому что мы понимаем: некоторые сегменты, например бизнес-поездки, командировочные, сейчас объективно менее активны. Кроме того, за время карантина многие люди успели попробовать каршеринговые платформы и теперь пытаются избегать общественного транспорта", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский.

Он также отметил, что "Укрзализныця" начинала2021 год с показателей пассажиропотока 30-35% к допандемическим, особенно в апреле-мае, когда вся страна находилась в "красной зоне" эпидситуации. За лето удалось выйти на уровень в 70% к доковидному периоду, а пиковый период нагрузок (июль-август) зафиксирован на уровне 75% к 2019 году.