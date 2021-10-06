События

14:03 06.10.2021

Глава правления Укрэксимбанка извинился за нападение на журналистов программы "Схемы"

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Глава правления Укрэксимбанка извинился за нападение на журналистов программы "Схемы"

Глава правления государственного Укрэксимбанка (Киев) Евгений Мецгер извинился за нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

"События, которые произошли в моем рабочем кабинете 4 октября 2021 года и впоследствии были опубликованы изданием "Схемы", с моей стороны недопустимы (...). Я искренне прошу прощения у работников издания "Схемы" Кирилла Овсяного и Александра Мазура! На данный момент в форме письма, но всегда готов сделать это в любой удобной для них форме", – процитировала его пресс-служба банка в Facebook во вторник. 

Кроме того, Мецгер извинился перед коллегами за ущерб имиджу банка, а также перед всеми журналистами Украины.

Как сообщило ранее Радио "Свобода", в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Банк заявил, что в сложившейся ситуации рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания.

Набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Мецгера на период расследования инцидента и назначил исполняющим обязанности главы правления члена правления Сергея Ермакова.

Мецгер был назначен главой правления банка в марте 2020 года. Главой набсовета финучреждения является независимый член Оляна Гордиенко. Независимые члены набсовета - Димитрий Шишло, Сергей Коновец, Доминик Меню и Ласло Урбан, Кабинет министров представляет Юрий Буца, Верховную Раду – Юрий Терентьев, а Офис президента – Виктория Страхова.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (252,350 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.

Теги: #извинения #мецгер
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