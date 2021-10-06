События

11:29 06.10.2021

Венедиктова об инциденте у главы правления Укрэксимбанка: не будем покрывать безумие, продемонстрированное сотрудниками госбанка, ответственность неизбежна

3 мин читать
Венедиктова об инциденте у главы правления Укрэксимбанка: не будем покрывать безумие, продемонстрированное сотрудниками госбанка, ответственность неизбежна

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что Офис генерального прокурора не может и не будет покрывать безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка.

"Хочу безотлагательно отреагировать на инцидент, связанный с грубым применением силы в отношении журналистов в офисе государственного банка. В этом вопросе нет мест для размышлений - справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор. Мы в Офисе генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что реакция на поступок должна быть адекватной, и Офис генпрокурора это докажет. Венедиктова добавила, что меморандум, который был подписан с медиа организациями, - не просто формальность.

"Препятствования журналистам не вычистишь с флешек - ответственность неизбежна. Не изменит сути проблемы и сложение полномочий. Прокуроры и полицейские активно работают над расследованием этого недопустимого инцидента", - заявила генпрокурор.

Также Венедиктова сообщила, что уже в ближайшее время состоятся следственные действия с потерпевшим журналистом и к материалам должен быть приобщен оригинал восстановленной видеозаписи конфликта.

"Ответственным будет сообщено о подозрении. Мы движемся быстро и по закону, потому что свобода слова должна быть неприкосновенной ценностью в этой стране", - подытожила она.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полиция привлекла к материалам расследования распространенное в Интернете видео из кабинета главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, где зафиксированы противоправные действия в отношении журналистов "Радио Свобода"

Также пресс-служба Укрэксимбанка (Киев) сообщила, что глава правления банка Евгений Мецгер, совершивший нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка, написал заявление о сложении полномочий на период расследования инцидента.

В понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Банк заявил, что в сложившейся ситуации рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания.

Мецгер был назначен главой правления банка в марте 2020 года. Главой наблюдательного совета финучреждения является независимый член Оляна Гордиенко. Независимые члены набсовета - Димитрий Шишло, Сергей Коновец, Доминик Меню и Ласло Урбан, Кабинет министров представляет Юрий Буца, Верховную Раду – Юрий Терентьев, а Офис президента – Виктория Страхова.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (252,350 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.

Теги: #укрэксимбанк #венедиктова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:35 06.10.2021
Глава правления Укрэксимбанка написал заявление о сложении полномочий на период расследования

Глава правления Укрэксимбанка написал заявление о сложении полномочий на период расследования

10:30 06.10.2021
Полиция уже привлекла к материалам расследования видео из кабинета главы правления Укрэксимбанка – глава МВД

Полиция уже привлекла к материалам расследования видео из кабинета главы правления Укрэксимбанка – глава МВД

09:19 06.10.2021
В Офисе президента считают логичным отстранение главы правления "Укрэксимбанка" на период расследования

В Офисе президента считают логичным отстранение главы правления "Укрэксимбанка" на период расследования

22:51 05.10.2021
Набсовет "Укрэксимбанка" начал проверку обстоятельств конфликта главы правления с журналистами

Набсовет "Укрэксимбанка" начал проверку обстоятельств конфликта главы правления с журналистами

14:56 05.10.2021
Министр финансов считает недопустимым конфликт "Укрэксимбанка" с журналистами и призвал к справедливому его разрешению

Министр финансов считает недопустимым конфликт "Укрэксимбанка" с журналистами и призвал к справедливому его разрешению

14:30 05.10.2021
Журналистов "Схем" пригласили на допрос как потерпевших в инциденте в Укрэксимбанке

Журналистов "Схем" пригласили на допрос как потерпевших в инциденте в Укрэксимбанке

12:38 05.10.2021
Укрэксимбанк обвинил журналистов "Схем" в провокации и попытке завладеть банковской тайной

Укрэксимбанк обвинил журналистов "Схем" в провокации и попытке завладеть банковской тайной

10:31 04.10.2021
Генпрокурор: намек на бездеятельность правоохранителей в деле "ПриватБанка" – чистая спекуляция

Генпрокурор: намек на бездеятельность правоохранителей в деле "ПриватБанка" – чистая спекуляция

12:48 02.10.2021
Венедиктова заявляет, что еще не ознакомилась с жалобой о нарушениях при принятии закона о деолигархизации

Венедиктова заявляет, что еще не ознакомилась с жалобой о нарушениях при принятии закона о деолигархизации

12:45 02.10.2021
Венедиктова: У следствия есть более десятка версий покушения на Шефира, две из них - основные

Венедиктова: У следствия есть более десятка версий покушения на Шефира, две из них - основные

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Набсовет Укрэксимбанка отстранил главу правления на время расследования, вр.и.о. назначен член правления Ермаков

МЦХ "Бабий Яр" назвал первые 159 имен нацистских солдат, убивавших евреев в Бабьем Яру

В Офисе президента считают логичным отстранение главы правления "Укрэксимбанка" на период расследования

В Украине за сутки зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 4 630 человек, 320 умерло

Зеленский ветировал закон о виртуальных активах

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада избрала Гетманцева председательствующим на заседании в четверг при рассмотрении отзыва Разумкова с поста спикера

Набсовет Укрэксимбанка отстранил главу правления на время расследования, вр.и.о. назначен член правления Ермаков

В Украине ожидается сухая погода, местами порывистый ветер

Официальная жена Саакашвили требует его освобождения из тюрьмы

МЦХ "Бабий Яр" назвал первые 159 имен нацистских солдат, убивавших евреев в Бабьем Яру

Разумков подписал распоряжение об увеличении количества журналистов, которые могут работать на 2-м и 3-м этажах в Раде

В Украине в ближайшие сутки ожидаются заморозки до -5°

США располагают 3750 ядерными боеголовками - Госдеп

Штайнмайер прибыл в Киев

За сутки в Украине привито почти 118 тыс. человек –

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА