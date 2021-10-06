Венедиктова об инциденте у главы правления Укрэксимбанка: не будем покрывать безумие, продемонстрированное сотрудниками госбанка, ответственность неизбежна

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что Офис генерального прокурора не может и не будет покрывать безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка.

"Хочу безотлагательно отреагировать на инцидент, связанный с грубым применением силы в отношении журналистов в офисе государственного банка. В этом вопросе нет мест для размышлений - справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор. Мы в Офисе генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что реакция на поступок должна быть адекватной, и Офис генпрокурора это докажет. Венедиктова добавила, что меморандум, который был подписан с медиа организациями, - не просто формальность.

"Препятствования журналистам не вычистишь с флешек - ответственность неизбежна. Не изменит сути проблемы и сложение полномочий. Прокуроры и полицейские активно работают над расследованием этого недопустимого инцидента", - заявила генпрокурор.

Также Венедиктова сообщила, что уже в ближайшее время состоятся следственные действия с потерпевшим журналистом и к материалам должен быть приобщен оригинал восстановленной видеозаписи конфликта.

"Ответственным будет сообщено о подозрении. Мы движемся быстро и по закону, потому что свобода слова должна быть неприкосновенной ценностью в этой стране", - подытожила она.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полиция привлекла к материалам расследования распространенное в Интернете видео из кабинета главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, где зафиксированы противоправные действия в отношении журналистов "Радио Свобода"

Также пресс-служба Укрэксимбанка (Киев) сообщила, что глава правления банка Евгений Мецгер, совершивший нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка, написал заявление о сложении полномочий на период расследования инцидента.

В понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Банк заявил, что в сложившейся ситуации рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания.

Мецгер был назначен главой правления банка в марте 2020 года. Главой наблюдательного совета финучреждения является независимый член Оляна Гордиенко. Независимые члены набсовета - Димитрий Шишло, Сергей Коновец, Доминик Меню и Ласло Урбан, Кабинет министров представляет Юрий Буца, Верховную Раду – Юрий Терентьев, а Офис президента – Виктория Страхова.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (252,350 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.