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22:51 05.10.2021

Набсовет "Укрэксимбанка" начал проверку обстоятельств конфликта главы правления с журналистами

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Набсовет "Укрэксимбанка" начал проверку обстоятельств конфликта главы правления с журналистами

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" заявил об обеспокоенности и озабоченности обвинениями в адрес банка в препятствовании журналистской деятельности и о поддержке независимости средств массовой информации.

"В соответствии с существующими в банке политиками, мы уже начали проверку обстоятельств и принимаем все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий банка и путей разрешения ситуации", - говорится в заявлении набсовета на сайте финучреждения.

Согласно ему, наблюдательный совет и в дальнейшем будет способствовать внедрению политики медийной открытости банка с соблюдением самых высоких этических стандартов.

Как сообщило ранее Радио "Свобода", в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Банк заявил, что в сложившейся ситуации рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания.

Мецгер был назначен главой правления банка в марте 2020 года. Главой наблюдательного совета финучреждения является независимый член Оляна Гордиенко. Независимыми членами набсовета также являются Димитрий Шишло, Сергей Коновец, Доминик Меню и Ласло Урбан, Кабинет министров представляет Юрий Буца, Верховную Раду -- Юрий Терентьев, а Офис президента – Виктория Страхова.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (252,350 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.

Теги: #укрэксимбанк #набсовет #журналисты #украина #конфликт
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