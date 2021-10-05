В Кривом Роге на улице выявили более 1 кг ртути - ГСЧС

В Кривом Роге на улице Соборности на улице выявили более 1 кг ртути, сообщает ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"5 октября в 10:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение от прохожего гражданина о том, что на улице Соборности Металлургического района города Кривой Рог обнаружена ртуть", - сказано в сообщении.

После обследования участка спасателями обнаружено всего 1100 граммов ртути на участке около 1 м.кв.

"В средствах защиты органов дыхания ртуть собрана в герметичную емкость и проведена демеркуризация с загрязненной поверхности мест разлива ртути с помощью мыльно-содового раствора", - отметили в ГСЧС.

К работам привлечены 5 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.