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17:08 05.10.2021

В Кривом Роге на улице выявили более 1 кг ртути - ГСЧС

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В Кривом Роге на улице выявили более 1 кг ртути - ГСЧС

В Кривом Роге на улице Соборности на улице выявили более 1 кг ртути, сообщает ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"5 октября в 10:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение от прохожего гражданина о том, что на улице Соборности Металлургического района города Кривой Рог обнаружена ртуть", - сказано в сообщении.

После обследования участка спасателями обнаружено всего 1100 граммов ртути на участке около 1 м.кв.

"В средствах защиты органов дыхания ртуть собрана в герметичную емкость и проведена демеркуризация с загрязненной поверхности мест разлива ртути с помощью мыльно-содового раствора", - отметили в ГСЧС.

К работам привлечены 5 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

Теги: #гсчс #ртуть #кривой_рог
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