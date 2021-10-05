Tesla выплатит $137 млн бывшему работнику за "расистские" условия труда

Суд присяжных США постановил, что автопроизводитель Tesla Inc. должен выплатить бывшему работнику - представителю чернокожего населения США Оуэну Диазу - $136,9 млн в качестве компенсации за систематическое унижение его на рабочем месте по расовым признакам, сообщила CNBC со ссылкой на адвоката истца.

Диаз проработал на заводе компании во Фремонте, штат Калифорния, в качестве лифтера с 2015 по 2016 год. В ходе суда адвокат Бернард Александр заявил, что в отношении его подзащитного систематически употреблялись расистские эпитеты со стороны супервайзеров и менеджеров. Кроме того, Диаз также замечал расистские изображения и надписи на своем рабочем месте и в уборных завода.

Слушания продлились чуть более недели. После оглашения решения суда присяжных Диаз, которому 53 года, заявил журналистам, что с его плеч как будто упал тяжкий груз.

"Это проливает свет на то, что происходит на заводах Tesla. Илон Маск, теперь ты знаешь", - заявил Диаз.

Адвокат компании Трэйси Кеннеди отказалась прокомментировать решение суда присяжных.

Котировки акций Tesla растут на 0,8% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года рыночная капитализация компании выросла на 10,8%, до $767,5 млрд.