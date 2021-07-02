В "Евросолидарности" обвиняют министра культуры Ткаченко в расизме и требуют его отставки

Министр культуры Украины Александр Ткаченко должен добровольно оставить свой пост за то, что будучи гендиректором группы "1+1 медиа" по признаку расизма отказал журналистке Каролине Ашион в прохождении кастинга на одну из программ, заявляет народный депутат из фракции "Европейской солидарности" София Федына.

"Мне кажется, что после такого скандала господин министр должен добровольно сложить свои полномочия. Иначе мы можем констатировать, что у нас в правительстве есть сексисты и расисты, что недопустимо для демократического государства", - сказала Федына во время часа вопросов к правительству на пленарном заседании в пятницу.

Ранее Ашион рассказала в Фейсбуке, что шесть лет назад Ткаченко отказал ей в прохождении кастинга ведущих на утреннее шоу.

"Ответ был сногсшибательным: "Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы… Я не готов рисковать рейтингами…", - написала Ашион, отметив, что в зеркале себя видела - нормальная, "но видать, цветом кожи для "1+1" не вышла".

Ашион также сообщила, что недавно столкнулась с Ткаченко на одном мероприятии и напомнила ему об этом эпизоде, однако министр культуры даже не извинился.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты из "Европейской солидарности" начали сбор подписей под проектом постановления об отставке Ткаченко.