Журналистов "Схем" пригласили на допрос как потерпевших в инциденте в Укрэксимбанке

Журналисты программы "Схемы" издания "Радио Свобода" приглашены на допрос в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления Евгением Мецгером.

"4 октября 2021 года журналисты программы "Схемы" осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения. Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка дало указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку. Сейчас журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия", - сообщается на сайте Офиса генерального прокурора во вторник.

При этом название финучреждения в сообщении не указывается.

Как сообщалось, "Радио Свобода" сообщило, что в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы "Схемы" было совершено нападение во время интервью с Мецгером. По информации журналистов, Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей. Как утверждает руководитель программы расследований "Схемы" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете председателя правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что в тот же день от редактора одного из интернет-изданий поступило сообщение о том, что в помещении одного из банков на ул.Антоновича съемочной группе препятствуют журналистской деятельности. Было начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), начато следствие.

В свою очередь Укрэксимбанк утверждает, что во время интервью журналист поставил ряд вопросов о предоставлении информации о деятельности клиентов, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними, и без какого-либо обоснования высказал предположения о якобы допущенных финучреждением нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Банк отмечает, что запрашиваемая информация является банковской тайной, поэтому пресс-служба была вынуждена остановить проведение интервью, а дальнейшая беседа проходила в формате офф-рекордс, после чего журналист с оператором беспрепятственно помещение банка со всей техникой.

Мецгер в Facebook отверг обвинения в нарушении законодательства и обвинил журналистов "Схем" в провокации и попытке завладеть банковской тайной.