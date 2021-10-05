События

14:21 05.10.2021

Американец выиграл в лотерею около $700 млн

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Американец выиграл в лотерею около $700 млн

Американец выиграл в лотерею Powerball $699,8 млн, выигрыш стал седьмым крупнейшим в истории США, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

Сумма джекпота достигла почти $700 млн благодаря тому, что последние 40 розыгрышей в лотерее не было крупных победителей - рекордное число розыгрышей без обладателя главного приза.

Согласно твиттеру California Lottery, выигрышный билет был продан в городе Морро-Бэй в Калифорнии. Победитель сможет получать свой приз по частям в течение 29 лет или получить единовременно $496 млн. В обоих случаях сумма облагается налогами.

Также было продано пять выигрышных билетов на сумму $1 млн: два в Массачусетсе и по одному в Вирджинии, Флориде и Аризоне.

Лотерея Powerball проводится в 45 штатах США, а также в Вашингтоне, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

Теги: #выигрыш #сша #лотерея
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