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02:25 05.10.2021

Съемочная группа "Схем" заявила о нападении во время интервью с главой "Укрэксимбанка"

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Съемочная группа "Схем" заявила о нападении во время интервью с главой "Укрэксимбанка"

На съемочную группу программы "Схемы" совершено нападение во время интервью с главой "Укрэксимбанка", сообщило "Радио Свобода" в понедельник вечером.

"На журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете", – сказано в сообщении на сайте издания.

По информации журналистов, Мецгер не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей, после чего он приказал охране "убрать камеры и достать из них кассеты".

"Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись и удалили записанное видео", – цитирует издание руководителя программы расследований "Схемы" Наталья Седлецкая.

Все это время съемочная группа оставалась заблокирована в кабинете председателя правления банка в его присутствии. Также журналисты были обысканы.

"Сотрудники осмотрели одежду оператора на предмет наличия других записывающих устройств и с угрозами запрещали снимать события на телефон. Оператору и журналисту физически препятствовали покидать помещение", – сказано в сообщении.

В "Радио Свобода" отметили, что через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Журналисты записали на диктофон происходящее. В частности, голос на записях, идентифицируют как Евгения Мецгера, говорит о том, что нужно "убрать две камеры, и то, что писали", "вытянуть кассеты".

Журналисты и представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Теги: #нападение #журналисты
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