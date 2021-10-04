События

13:26 04.10.2021

Корниенко готов рассмотреть возможность занять должность первого вице-спикера

2 мин читать
Корниенко готов рассмотреть возможность занять должность первого вице-спикера

Председатель политической партии "Слуга народа" и первый заместитель главы одноименной фракции в парламенте Александр Корниенко готов занять должность первого вице-спикера Верховной Рады в случае поступления соответствующего предложения.

"Касательно меня, я человек командный: если мне коллеги предложат такие серьезные уровни ответственности, то конечно, буду рассматривать такую возможность. Единственное, что я очень волнуюсь о том, чтобы эту усилило нашу партийную работу, и тогда я буду принимать это решение, учитывая то, как это может повлиять на работу нашей партии, которая сейчас очень активно действует", - заявил он на брифинге в понедельник.

Вместе с тем, комментируя информацию о том, что председателем Верховной Рады может стать нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук, Корниенко назвал его наиболее подготовленным "с точки зрения будущего руководства будущего Верховной Рады".

"Кроме того, что он и юрист, и один из идеологов нашей партии, и заместителем главы политсовета нашей партии, он ещё и более двух лет занимает должность первого вице-спикера, неоднократно проводил заседания. Хочу напомнить, что некоторые судьбоносные голосования, как рынок земли и закон об олигархах, проводил именно Руслан Алексеевич", - отметил руководитель партии "Слуга народа".

Но при этом Корниенко подчеркнул, что обсуждать кадровые назначения на какие-либо должности "логично и этично после того, как эти должности освобождаются".

"Поэтому, как только будет такая возможность и эти долг будут освобождены, тогда можно будет их предметно обсудить. Понятно, что и среди руководства нашей партии и фракции много профессиональных людей, которые могли бы занять те или иные должности", - добавил он.

Теги: #корниенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:19 21.09.2021
Корниенко назвал конфликт "Слуги народа" с Разумковым сложной производственной ситуацией

Корниенко назвал конфликт "Слуги народа" с Разумковым сложной производственной ситуацией

11:29 09.09.2021
Корниенко не исключает, что процесс переписи населения в Украине сможет "накладываться" на возможные локдауны

Корниенко не исключает, что процесс переписи населения в Украине сможет "накладываться" на возможные локдауны

10:56 08.09.2021
Профильный комитет Рады подготовит законопроект о столице к рассмотрению во 2-м чтении - Корниенко

Профильный комитет Рады подготовит законопроект о столице к рассмотрению во 2-м чтении - Корниенко

11:28 07.09.2021
"Слуга народа" собирается получить у Кабмина до конца недели информацию о возможном локдауне, отопительном сезоне и субсидиях

"Слуга народа" собирается получить у Кабмина до конца недели информацию о возможном локдауне, отопительном сезоне и субсидиях

14:15 02.09.2021
Заявление Зеленского и Байдена зафиксировало невозможность возвращения к "русскому миру" – Корниенко

Заявление Зеленского и Байдена зафиксировало невозможность возвращения к "русскому миру" – Корниенко

12:54 30.08.2021
Привлечение США к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма будет ключевой темой украинско-американских переговоров - Корниенко

Привлечение США к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма будет ключевой темой украинско-американских переговоров - Корниенко

17:19 23.08.2021
К системе управления Киевом нужно подходить с мини-реформой, которая будет соответствовать Конституции и законопроекту о столице - Корниенко

К системе управления Киевом нужно подходить с мини-реформой, которая будет соответствовать Конституции и законопроекту о столице - Корниенко

15:43 23.08.2021
Корниенко: Наше поколение ответственно за возвращение Крыма

Корниенко: Наше поколение ответственно за возвращение Крыма

12:06 30.07.2021
В "Слуге народа" убеждены, что уровень зарплаты врачей в Украине должен быть не менее 20 тыс. грн в месяц

В "Слуге народа" убеждены, что уровень зарплаты врачей в Украине должен быть не менее 20 тыс. грн в месяц

15:33 20.07.2021
Законопроект о борьбе с "постановочным спамом" в стадии регистрации - Корниенко

Законопроект о борьбе с "постановочным спамом" в стадии регистрации - Корниенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нобелевскую премию по медицине присудили исследователям из США Джулиусу и Патапутяну

Внеочередное заседание Рады запланировано на четверг - Разумков

Полиция проверяет информацию о минировании университета им.Драгоманова в Киеве, эвакуировали более 300 человек

Кулеба: заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в конце октября - первой половине ноября

В Украине за сутки зафиксировано 4 821 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 1 116 человек, 114 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

Подоляк об утечке оффшорных документов Pandora Papers: Попытки пристегнуть историю "Студии Квартала-95" к истории "ПриватБанка" не основаны на фактах

"Слуга народа" собрала около 190 подписей за инициирование отзыва Разумкова с поста спикера - Корниенко

Нобелевскую премию по медицине присудили исследователям из США Джулиусу и Патапутяну

Разумков: я не планирую собирать подписи за импичмент Зеленского

В ближайшие дни в Украине без осадков, ночью холодно с заморозками

Военные водители начали доставлять топливо на заправки в Великобритании

Внеочередное заседание Рады запланировано на четверг - Разумков

Разумков о возможности голосования за отзыв его с поста спикера на неделе: Пока я глава Рады, будет работать закон

Полиция проверяет информацию о минировании университета им.Драгоманова в Киеве, эвакуировали более 300 человек

В Киеве разоблачили хакера, осуществившего кибератаки на более чем 100 иностранных компаний

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА