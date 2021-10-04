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10:47 04.10.2021

Мы делаем все возможное, чтобы украинцев, которых незаконно и безосновательно бросили в Беларуси за решетку, освободили – Кулеба

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Мы делаем все возможное, чтобы украинцев, которых незаконно и безосновательно бросили в Беларуси за решетку, освободили – Кулеба

Украина делает все возможное, чтобы украинцев, которых незаконно и безосновательно бросили в Беларуси за решетку, освободили, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я знаю имена украинцев, которых незаконно, безосновательно бросили в Беларуси за решетку. Мы делаем все возможное для того, чтобы к ним относились достойно, пока они за решеткой, и чтобы их освободили. Мы не разорвали контакты, у нас есть посольство и посол в Беларуси. Защита интересов украинцев, страдающих от репрессий белорусского режима, является на данный момент их главной задачей", - сказал Кулеба в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава МИД Украины отметил, что выступает за укрепление белорусско-украинской границы.

"Если белорусы за российские деньги укрепят безопасность границы с Украиной, я перекрещусь и еще их поблагодарю за это, потому что оттуда к нам может прийти угроза. Мы сами будем укреплять границу с Беларусью. Если и они намерены это сделать, Бог им в помощь. Нам нужна безопасная северная граница в новой политической реальности, в которой Беларусь полностью себя ассоциировала с РФ", - пояснил он.

Таким образом Кулеба прокомментировал заявление Александра Лукашенко о том, что Беларусь закупит у России оружия более чем на $1 млрд и намерена закрывать этим оружием участок границы с Украиной.

"Я думаю, что, к сожалению, официальное объяснение, что будет делать Беларусь на границе, не соответствует действительности, потому что им просто нужен этот шаг для того, чтобы подчеркнуть, что вроде бы Украина представляет угрозу для Беларуси. Но Украина как раз никакой угрозы для Беларуси не представляет", - указал министр.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что видит уже, как минимум, две реальные угрозы, которые могут поступать из Беларуси в Украину.

"Первая угроза - это потенциальная военная угроза. Я сознательно говорю потенциальная, так как пока мы не видим там прямых признаков подготовки военной агрессии. Вторая угроза - это повторение миграционных кризисов, которые Беларусь устроила с Литвой и Польшей. Ясно, что Украина представляет меньший интерес, потому что мы все равно выловим просителей убежища в ЕС. Или если они даже попадут в ЕС, по соглашению о реадмиссии, мы их примем обратно. Но все равно это кризис и проблема. Поэтому я выступаю за укрепление белорусско-украинской границы", - рассказал Кулеба.

Теги: #кулеба #освобождение #беларусь
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