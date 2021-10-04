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10:23 04.10.2021

Во Франции обещают в этом году открыть горнолыжные курорты

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Во Франции обещают в этом году открыть горнолыжные курорты

Госсекретарь по туризму при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в пятницу заявил, что подъемники на горнолыжных курортах страны этой зимой будут работать, сообщают французские СМИ.

По словам министра, если эпидемиологическая ситуация продолжит улучшаться, то требовать "санитарные пропуска" при пользовании подъемниками на курортах не будут.

Он отметил, что уточненные правила пользования горнолыжными курортами будут известны к середине октября.

Большинство горнолыжных курортов в мире в прошлом сезоне не смогли в полной мере принять отдыхающих из-за действующих ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.

Французские горнолыжные курорты, среди которых - Шамони и Три Долины, также не работали. Во Франции весной подсчитали, что одни только операторы подъемников за сезон лишились дохода в примерно 1 млрд евро.

В среднем в допандемийные времена за год горнолыжные курорты во Франции принимали около 10 млн туристов, треть из которых - иностранцы.

Теги: #курорты #франция
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