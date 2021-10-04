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10:18 04.10.2021

На саммите Украина-ЕС будут приняты прорывные решения, касающиеся практической интеграции Украины - глава МИД

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На саммите Украина-ЕС будут приняты прорывные решения, касающиеся практической интеграции Украины - глава МИД

На саммите Украина-ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве, будет принято несколько конкретных прорывных решений, которые будут касаться практической интеграции Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Будет несколько конкретных прорывных решений, которые будут касаться нашей практической интеграции. Эта интеграция принесет конкретные экономические выгоды для украинского бизнеса и граждан", - сказал Кулеба в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава МИД Украины подчеркнул, что Украина будет бороться за предоставление европейской перспективы, но добавил, что "надо реалистично оценивать финал борьбы".

"Мы, безусловно, жмем на ЕС, требуем предоставить нам европейскую перспективу. Но я думаю, что надо реалистично оценивать финал борьбы и готовность ЕС к включению именно этого положения на саммите 12 октября. Тем не менее, мы будем бороться за это", - заверил он.

В то же время Кулеба высказал уверенность в том, что Украина будет членом НАТО.

"У меня нет никаких сомнений, что Украина будет членом НАТО. Это политическое решение, и это вопрос времени и баланса, который создастся в определенный момент в евроатлантическом пространстве", - пояснил он.

Теги: #ес #кулеба #саммит
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