Кулеба: заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в конце октября - первой половине ноября

Заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в конце октября - первой половине ноября, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я думаю, что заседание Комиссии состоится ориентировочно в конце октября - первой половине ноября. Даты еще нет. У нас стоит две задачи. Во-первых, нам надо перезагрузить этот орган, сделать его сильнее, более эффективным. Мы разработали свое видение, как это сделать и будем обсуждать это с американцами. Во-вторых, мы должны принять новую Хартию стратегического партнерства, которая будет отвечать современным реалиям", - сказал Кулеба в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, Комиссия стратегического партнерства - это движущая сила двусторонних отношений.

"Лидеры могут встретиться, договориться, но если системы с обеих сторон не начнут крутить колеса, то никто никуда не поедет. Стратегическая комиссия - это место, где обе стороны крутят колеса для того, чтобы большие политические, экономические и гуманитарные договоренности готовились, и после принятия реализовывались", - пояснил министр.

Кулеба указал, что представительство в Комиссии сохранится на уровне государственного секретаря США и министра иностранных дел.

"Дело в том, что я, откровенно говоря, считаю, что если выходить на более высокий уровень, то нужен исключительно формат президентского совета, то есть президентов. По моему мнению, мы должны отходить от модели, когда собеседником Президента Украины является вице-президент Соединенных Штатов. Этот вопрос статуса двусторонних отношений. То есть, если мы стратегические партнеры, то нужен механизм регулярных консультаций именно между президентами. Это моя позиция, как министра. Если дойдет дело к восстановлению этого органа, то я буду настаивать именно на такой модели", - рассказал глава МИД.

На вопрос о том, что такое план трансформации Украины, который был представлен в Вашингтоне, Кулеба ответил, что он "был разработан как набор инвестиционных проектов, где Украина совместно с партнерами может делать хорошие дела для развития и для трансформации Украины".

Министр указал, что ему пока ничего не известно о конкретных шагах, которые предпринимаются по назначению посла США в Украине.

"Обещают (назначение посла - ИФ), но пока, кроме слухов, мне ничего не известно о конкретных шагах, которые предпринимаются в этом направлении. Но мне кажется, что госпожа Квин (Кристина Квин, временная поверенная в делах США в Украине - ИФ) пока эффективно представляет интересы Соединенных Штатов в Украине", - рассказал он.

Кулеба подчеркнул, что для Украины самое важное сейчас, чтобы в Госдепе в принципе окончательно сформировалась команда, которая отвечает за Украину.

"И такие назначения начали происходить. Для меня важно, чтобы весь Госдеп работал на Украину, а не только один спецпредставитель Госдепа", - сказал он.

Кулеба также сообщил, что Соединенные Штаты всегда играли активную роль в сдерживании российской агрессии и деоккупации украинских территорий, продолжают ее играть и будут играть, а в каком именно формате - это вопрос второстепенный.

На просьбу подтвердить или опровергнуть точку зрения, что на саммите лидеров США и России в Женеве были достигнуты определенные договоренности о сохранении статус-кво, то есть об отказе обеих стран от резких движений относительно друг друга и в информационном, и в политическом, и военном плане, министр указал, что считает, что такой договоренности не было.

"Я думаю, что такой договоренности не было, но обе стороны отчаянно будут пытаться себя сдерживать от резких шагов. Я использую термин отчаянно, потому что я думаю, что России будет очень трудно удержать эту линию, и, в конце концов, ею будет сделан какой-то шаг, который заставит администрацию президента США Джо Байдена ответить. Но с моего общения с американцами и того, что я слышал и чувствовал во время визита президента в Вашингтон, я не вижу намерений американской стороны делать какие-то первые агрессивные шаги в сторону России", - сообщил он.