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09:41 04.10.2021

Кулеба выступает за обсуждение "Северного потока-2" и газового кризиса в Нормандском формате

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Кулеба выступает за обсуждение "Северного потока-2" и газового кризиса в Нормандском формате

Украина считает, что "Северный поток-2", военная безопасность Украины, ситуация на Донбассе - это непосредственно связанные вопросы, поэтому выступает за их обсуждение в Нормандском формате, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас переговоры в Нормандском формате ведутся исключительно на уровне советников лидеров. После визитов Меркель в Москву и Киев состоялось два раунда консультаций, две видеоконференции. Тема газа на них не обсуждалась, но она непосредственно давит снаружи на участников переговоров. Украина считает, что "Северный поток 2" и военная безопасность Украины, ситуация на Востоке Украины - это непосредственно связанные вопросы, поэтому мы выступаем за увязку этих вопросов и их обсуждение", - сказал Кулеба в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что сейчас в Нормандском формате работа на уровне советников ведется над попыткой организовать саммит, который Ангела Меркель хочет провести и готова проводить еще в статусе канцлера Германии.

"В Нью-Йорке, во время Генеральной Ассамблеи ООН мои немецкий и французский коллеги Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан хотели провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата. Я сразу дал согласие. Но Сергей Лавров (министр иностранных дел РФ - ИФ), как всегда, не нашел времени и возможности. Поэтому ситуация неопределенная. Если бы мы проводили встречу министров, я бы обязательно воспользовался случаем встречи и поднял тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и в Украине, и в Европе в целом", - заверил Кулеба.

Глава МИД указал, что газовый кризис создан в ручном режиме, "поэтому люди понимают, что это не какая-то совокупность факторов, которые сошлись, и надо решать этот клубок".

"Все понимают источник кризиса, как он был создан. Очевидно, в Европе существует мнение, что будет найдено решение с РФ и вопросы стабилизируется. Потому что даже в самых страшных снах западноевропейский политик или бизнесмен не может себе представить, что Россия все же их "кинет" и заморозит дома, фабрики и заводы", - пояснил он.

Кулеба уточнил, что мы все видим искусственно созданный газовый кризис в Европе.

"Он накладывается на ускорение "зеленого перехода" в Европе. Мы видим неординарную ситуацию в Китае, которая тоже официально объясняется "зеленым переходом", сокращением добычи угля. Я не исключаю, что проблемы нашей трубы могут стать лишь маленьким элементиком общего энергетического мирового кризиса. "Северный поток 2" еще не заработал, это надо учитывать. И когда газ пойдет по "Северному потоку 2", несмотря на все победные реляции "Газпрома" и России, пока не известно", - отметил министр.

Теги: #нормандский_формат #северный_поток_2 #кулеба
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