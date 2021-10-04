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08:26 04.10.2021

Талибы объявили о ликвидации ячейки ИГИЛ в Кабуле

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Талибы объявили о ликвидации ячейки ИГИЛ в Кабуле

Радикальное афганское движение "Талибан" объявило о ликвидации ячейки террористической группировки ИГИЛ в афганской столице.

"Накануне вечером в 17-м районе Кабула спецподразделение моджахедов Исламского Эмирата провело операцию против логова боевиков ИГИЛ. В результате этой решающей и успешной операции центр организации ИГИЛ был полностью разрушен, а все находившиеся в нем члены организации ИГИЛ были убиты", - сообщил в понедельник заместитель министра информации и культуры талибов Забихулла Муджахид. Других подробностей операции не приводится.

Сообщение о ликвидации ячейки ИГИЛ в Кабуле обнародовано после того, как накануне в результате взрыва возле входа в кабульскую мечеть Эйдгах погибли люди.

Сетевое информационное издание Aamaj News со ссылкой на министерство внутренних дел движения "Талибан" сообщило, что в результате взрыва в мечети погибли не менее восьми человек, еще 20 ранены.

Ни одна из действующих в стране террористических групп не взяла на себя ответственность за организацию взрыва. Однако местные СМИ сообщают, что нападение было совершено террористом-смертником во время панихиды по матери Забихуллы Муджахида.

Теги: #афганистан #террористы #ликвидация
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