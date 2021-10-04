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06:30 04.10.2021

В Сумах семья с тремя детьми отравились угарным газом

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В Сумах семья с тремя детьми отравились угарным газом

В Сумах семья из трех взрослых и трех детей 3, 7 и 11 лет отравилась угарным газом, сообщила пресс-служба Национальной полиции в воскресенье.

"В разговоре с пострадавшими, правоохранители выяснили, что вечером семья пользовалась газовым проточным водонагревателем. Однако из-за неисправности воздушной вытяжки в квартире им стало плохо и они обратились за помощью к врачам", - указано в сообщении на сайте ведомства.

По словам медицинских работников, у граждан были признаки отравления угарным газом. После оказания необходимой помощи 39-летнего мужчину отпустили домой, а вот 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчину и трех детей 3, 7 и 11 лет госпитализировали в больницу.

По данному факту полицейские проводят проверку.

 

Теги: #газ #сумы #отравление
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