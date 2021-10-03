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23:31 03.10.2021

Посол Грузии в Украине даст разъяснения по задержанию Саакашвили

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Посол Грузии в Украине даст разъяснения по задержанию Саакашвили

Посол Грузии в Украине Гиоргий Закарашвили в понедельник, 4 октября передаст верительные грамоты МИД Украины и даст все разъяснения по поводу задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси, заявил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани.

"До получения украинского гражданства Саакашвили был гражданином Грузии, где обвиняется по четырем уголовным делам. Напомню, что с прежним руководством Украины у нас была коммуникация по вопросу экстрадиции Саакашвили. Все вопросы, связанные с Саакашвили, будут рассмотрены в правовом порядке", - сказал Залкалиани в воскресенье в эфире телекомпании "Имеди".

Глава МИД считает, что вопрос с Саакашвили будет решен с украинской стороной и каких-либо осложнений в рамках стратегического партнерства между двумя странами не будет.

Ранее сообщалось, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил,что задержанный в пятницу в Тбилиси Саакашвили не станет причиной ухудшения грузино-украинских отношений.

При этом, президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии экс-президента этой страны Михаила Саакашвили в Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.

Теги: #грузия #посол #саакашвили
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