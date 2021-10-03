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18:14 03.10.2021

В "Слуге народа" пока отложили обсуждение вопроса кадровых ротаций в Кабмине - источник

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В "Слуге народа" пока отложили обсуждение вопроса кадровых ротаций в Кабмине - источник

Депутатская фракция "Слуга народа" отложила обсуждение вопроса о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины и не обсуждала его на выездном заседании при участии президента Украины Владимира Зеленского в Трускавце Львовской области 1-2 октября.

Такую информацию корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" подтвердили источники во фракции.

"Нет, этого вопроса мы не обсуждали в Трускавце. И пока сложно спрогнозировать, когда именно такое обсуждение будет на фракции", - сказал один из собеседников агентства "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

Ещё один источник уточнил, что во фракции решили не запускать этот процесс параллельно тому, что связан с отзывом Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

"То есть все министры остаются на своих должностях ещё по крайней мере неделю. Но циркулируют и другие, новые, сведения", - добавил собеседник.

Теги: #кадры #кабмин
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