События

16:03 03.10.2021

В Израиле протестуют против "антикоронавирусных пропусков"

1 мин читать
В Израиле протестуют против "антикоронавирусных пропусков"

В Израиле в воскресенье проходят акции протеста против ужесточения правил применения "антикоронавирусных пропусков", сообщают израильские СМИ.

Акции проходят в нескольких городах. На дорогах автомобилисты сигналят в знак поддержки протестующих.

Ужесточение правил предполагает, что пропуска продолжат действовать только у тех, кто получил третью, дополнительную, дозу вакцины от коронавируса, либо недавно переболел COVID-19. Из-за этого нововведения пропуска примерно у 2 млн жителей Израиля в ближайшие дни будут аннулированы.

Отмечается, что Израиль стал первой страной в мире, которая в обязательном порядке требует от жителей не две, а три дозы вакцины от COVID-19 для действия пропусков, необходимых для посещения ряда заведений, в том числе кафе и ресторанов.

Однако ранее в воскресенье министерство здравоохранения Израиля сообщило, что из-за высокого спроса на новые пропуска его сайт и приложение работают с перебоями, поэтому старые документы будут действовать еще несколько дней.

Согласно данным Минздрава страны, более 70% выявленных за последние сутки случаев в Израиле приходятся на невакцинированных граждан.

Теги: #covid_19 #пропуска #протесты #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:34 03.10.2021
Протестующие в Бразилии требуют импичмента президента

Протестующие в Бразилии требуют импичмента президента

18:33 01.10.2021
Израильский инвестор планирует построить больницу в Киевской области – глава Бориспольской РГА

Израильский инвестор планирует построить больницу в Киевской области – глава Бориспольской РГА

17:40 01.10.2021
В «Яд Вашем» украинка получила медаль за свою родственницу «Праведницу народов мира», - Посольство

В «Яд Вашем» украинка получила медаль за свою родственницу «Праведницу народов мира», - Посольство

14:54 01.10.2021
В Трускавце развернут пункт тестирования на COVID-19 для участников выездного заседания фракции "Слуга народа"

В Трускавце развернут пункт тестирования на COVID-19 для участников выездного заседания фракции "Слуга народа"

09:25 01.10.2021
Крупнейший вьетнамский город Хошимин отменяет режим изоляции

Крупнейший вьетнамский город Хошимин отменяет режим изоляции

11:41 30.09.2021
Австралийский штат Виктория зафиксировал рекордный прирост COVID-19, несмотря на ограничения

Австралийский штат Виктория зафиксировал рекордный прирост COVID-19, несмотря на ограничения

21:00 29.09.2021
Полиция в Любляне применила слезоточивый газ на многотысячной акции протеста против ковидных ограничений

Полиция в Любляне применила слезоточивый газ на многотысячной акции протеста против ковидных ограничений

18:06 29.09.2021
Президент Израиля посетит Украину с первым государственным визитом 5-7 октября - посольство

Президент Израиля посетит Украину с первым государственным визитом 5-7 октября - посольство

11:13 27.09.2021
Пандемия COVID-19 вызвала самое масштабное сокращение индекса продолжительности жизни со времен войны - исследование

Пандемия COVID-19 вызвала самое масштабное сокращение индекса продолжительности жизни со времен войны - исследование

10:50 27.09.2021
НСЗУ в августе выплатила медучреждениям более 224 млн грн

НСЗУ в августе выплатила медучреждениям более 224 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 7967 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1483 человека, 126 умерли

На Донбассе с начала суток получил осколочное ранение украинский военный, зафиксирован пролет БПЛА – штаб ООС

Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова по "делу моряков"

В Чернигове в результате инцидента в супермаркете погиб полицейский, еще один госпитализирован - полиция

МИД просит Грузию допустить к Саакашвили консула Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Военные Азербайджана и Турции проведут очередные учения в Нахичевани

Хозяин квартиры в Тбилиси, где скрывался Саакашвили, обвиняется в "укрывательстве преступлений"

Взрыв произошел у входа в мечеть в Кабуле, есть жертвы

Зеленский намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину

Скончался известный французский предприниматель Бернар Тапи

Зеленский считает, что исполнителей нападения на Шефира найдут

Погода в начале недели в Украине не изменится: днем тепло, ночью прохладно, без осадков

По "делу вагнеровцев" надо допрашивать Порошенко - Зеленский

Спасатели локализовали пожар в столярном цеху в Харькове

ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА