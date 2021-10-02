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22:30 02.10.2021

"Слуга народа" в понедельник планирует запустить процедуру отзыва Разумкова с поста спикера

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"Слуга народа" в понедельник планирует запустить процедуру отзыва Разумкова с поста спикера

Депутатская фракция "Слуга народа" в понедельник планирует начать процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"На фракции "Слуга народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины от занимаемой должности", - написала она в своём телеграмм-канале.

Ранее сообщалось, что депутатская фракция "Слуга народа" собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Теги: #разумков #украина #слуганарода #отзыв
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