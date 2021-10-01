Разумков ещё не подписал законопроект о деолигархизации – замглавы ОП Тимошенко

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ещё не подписал законопроект о деолигархизации, заявил заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко.

"Во-первых, нужно, чтобы спикер подписал закон об олигархах, чтобы этот закон дошёл до президента, а потом будет (подписывать) президент. По моей информации, закон ещё не подписан спикером Верховной Рады", – сказал Тимошенко журналистам в Трускавце (Львовская обл.) в пятницу.