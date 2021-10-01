События

11:42 01.10.2021

РФ должна вывести своих военных и оружие из Украины и не ограничивать доступ для СММ ОБСЕ - британский посол

1 мин читать
РФ должна вывести своих военных и оружие из Украины и не ограничивать доступ для СММ ОБСЕ - британский посол

Российская Федерация должна вывести своих военных и оружие из Украины и перестать ограничивать доступ для СММ, чтобы не подвергать угрозе гражданское население, заявляет посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"С ужасом узнала из отчетов СММ ОБСЕ, что количество гражданских жертв из-за обстрелов на востоке Украины является крупнейшим после прекращения огня в июле 2020 года. Российская Федерация должна вывести своих военных и оружие из Украины и перестать ограничивать доступ для СММ. Прозрачность важна. Невинные жизни под угрозой", - написала посол на своей странице в Twitter в пятницу.

Теги: #рф #смм_обсе #симмонс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:39 29.09.2021
СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Госдуму РФ

СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Госдуму РФ

13:16 28.09.2021
Песков: саммит Нормандской четверки хотелось бы провести как можно раньше, но его надо подготовить

Песков: саммит Нормандской четверки хотелось бы провести как можно раньше, но его надо подготовить

13:07 28.09.2021
Россия не намерена использовать газовую тематику для наказания Украины - Песков

Россия не намерена использовать газовую тематику для наказания Украины - Песков

12:53 28.09.2021
В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

14:45 26.09.2021
В Кремле заявили, что контакты Зеленского и Путина невозможны из-за позиции Киева

В Кремле заявили, что контакты Зеленского и Путина невозможны из-за позиции Киева

17:34 25.09.2021
Массового возвращения российских военных в места дислокации после завершения учений "Запад-2021" не зафиксировано - главнокомандующий ВСУ

Массового возвращения российских военных в места дислокации после завершения учений "Запад-2021" не зафиксировано - главнокомандующий ВСУ

17:48 24.09.2021
Посольство США в Киеве: Россия несет ответственность за закрытие Миссии СММ ОБСЕ

Посольство США в Киеве: Россия несет ответственность за закрытие Миссии СММ ОБСЕ

12:40 24.09.2021
СБУ выявила новые доказательства институциональной присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области

СБУ выявила новые доказательства институциональной присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области

18:33 21.09.2021
Слуцкому пока не дали визу США для поездки на ГА ООН

Слуцкому пока не дали визу США для поездки на ГА ООН

18:08 21.09.2021
Власти РФ допускают прохождение пика спроса на нефть в 2019 году из-за роста цен на выбросы СО2 – СМИ

Власти РФ допускают прохождение пика спроса на нефть в 2019 году из-за роста цен на выбросы СО2 – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве из гимназии эвакуировали 1500 детей из-за пожара, пострадавших нет

В украинском офисе Саакашвили подтверждают информацию о его отъезде в Грузию

"Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину

В Украине за сутки зафиксировано 12 034 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 3 264 человека, 172 умерло

В результате обстрела украинских позиций на Донбассе погиб военнослужащий, еще один ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

Бананы и каблуки. В Киевском метро в сентябре эскалаторы останавливались 580 раз

В больнице в Румынии произошел пожар, погибли не менее девяти человек

Правоохранители нашли в Донецкой области арсенал похищенных в Крыму боеприпасов

Сухая и теплая погода удержится в Украине на выходных

Украинские водительские права с 1 октября действительны в ОАЭ

В Киеве из гимназии эвакуировали 1500 детей из-за пожара, пострадавших нет

Послы стран G7 вновь призывают Совет судей ускорить выдвижение кандидатов в Этический совет ВСП

В украинском офисе Саакашвили подтверждают информацию о его отъезде в Грузию

Саакашвили утверждает, что уже находится в Грузии, но в МВД об этом не знают

Крупнейший вьетнамский город Хошимин отменяет режим изоляции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА