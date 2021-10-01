РФ должна вывести своих военных и оружие из Украины и не ограничивать доступ для СММ ОБСЕ - британский посол

Российская Федерация должна вывести своих военных и оружие из Украины и перестать ограничивать доступ для СММ, чтобы не подвергать угрозе гражданское население, заявляет посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"С ужасом узнала из отчетов СММ ОБСЕ, что количество гражданских жертв из-за обстрелов на востоке Украины является крупнейшим после прекращения огня в июле 2020 года. Российская Федерация должна вывести своих военных и оружие из Украины и перестать ограничивать доступ для СММ. Прозрачность важна. Невинные жизни под угрозой", - написала посол на своей странице в Twitter в пятницу.