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06:12 01.10.2021

Экс-замдиректора Красноградского лесхоза, купивший для госпредприятия старый грузовик по двойной цене, объявлен в розыск

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Экс-замдиректора Красноградского лесхоза, купивший для госпредприятия старый грузовик по двойной цене, объявлен в розыск

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, подозреваемого в пособничестве в растрате госсредств при покупке грузовика для ГП "Красноградское лесное хозяйство" (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины)

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Второй подозреваемый по делу (бывший заместитель директора ГП "Красноградское лесное хозяйство") объявлен в розыск.

По данным досудебного следствия, в конце 2018 года заместитель директора ГП "Красноградское лесное хозяйство" заключил с частным предпринимателем договор купли-продажи автомобиля на базе грузовика "Урал-375", 1983 г. в, за государственные средства, но без проведения надлежащей процедуры закупки. После заключения договора по указанию чиновника на счет предпринимателя было перечислено почти 900 тыс.грн, тогда как по заключению транспортно-товароведческой экспертизы, рыночная стоимость этого грузовика составляет около 400 тыс. грн. В результате лесхозу был нанесен ущерб в размере почти 500 тыс.грн.

Теги: #розыск #госсредства #растрата
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