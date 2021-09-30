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22:45 30.09.2021

Зеленский не имеет отношения к отставке Разумкова – пресс-секретарь

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Зеленский не имеет отношения к отставке Разумкова – пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский не причастен к сбору подписей народных депутатов за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии каналу "Украина 24" в четверг.

"Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы о том, почему он эти списки на подпись запросил у председателя Верховной Рады", - сказал Никифоров.

По его словам, Зеленский и Разумков "общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию".

Как сообщалось, письмо об отзыве председателя парламента было направлено главой депутатской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата.

Теги: #зеленский #отставка #разумков
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