Офис защиты бизнеса создан при МВД

Министерство внутренних дел Украины (МВД) запустило работу Офиса защиты бизнеса при ведомстве, руководителем которого определен советник министра внутренних дел Украины, экс-замглавы МВД Антон Геращенко.

"Сегодня мы запускаем дополнительный механизм оперативного защиты - открываем консультативно-совещательный орган – Офис защиты бизнеса при Министерстве внутренних дел Украины, где каждый предприниматель и инвестор сможет получить необходимую помощь и эффективно защитить свои права. Наша глобальная цель - сделать бизнес-среду в Украине максимально защищенным и привлекательным для инвесторов! Как украинских, так и зарубежных", - сообщается на сайте МВД в четверг вечером.

Конкретными направлениями работы Офиса защиты бизнеса будут противодействие рейдерству, борьба с коррупцией и злоупотреблениями в отношении бизнеса в структурах МВД, детенизация рынка табака, спирта и топлива, помощь Государственной таможенной службе и другим правоохранительным органам в борьбе с контрабандой, вопрос борьбы с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав и подделкой торговых марок.

В поле зрения и реагирования Офиса защиты бизнеса будут и другие вопросы нарушения прав предпринимателей правоохранителями в структурах МВД - Национальной полиции, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Государственной миграционной службе.

Как сообщалось, днем ранее создание Офиса защиты бизнеса анонсировал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. "Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по вопросам защиты бизнеса. Его будет координировать советник Антон Геращенко. Ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель Евгений Енин. От Нацполиции в Офис войдут - глава Нацполиции Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев. Общий контроль за работой этой структуры оставляю за собой", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что МВД должно стать центром поддержки и защиты бизнеса, что возможно лишь при условии тесного сотрудничества МВД, парламента и предпринимателей.

В свою очередь первый заместитель главы Нацполиции Михаил Кузнецов отметил, что в течение трех месяцев будет реальный результат в борьбе с контрафактной, нелегальной, теневой продукцией в сфере алкоголя, табака, топлива и пищевых продуктов.