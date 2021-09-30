В ФРГ задержали 96-летнюю экс-секретаршу нацистского концлагеря, скрывшуюся от суда

В Германии задержали 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, служившую в годы Второй мировой войны секретаршей в концлагере Штуттгоф, ранее ей удалось скрыться от суда, сообщил телеканал Welt.

Женщина в четверг не явилась на процесс в городе Итцехо (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Ее обвиняют в пособничестве в жестоких убийствах в 11 412 случаях и пособничестве в покушениях на убийство в 18 случаях.

Женщина проживает в доме престарелых, утром в четверг она вызвала такси и отправилась к метро. Куда она поехала дальше, неизвестно. Фурхнер ранее призналась суду, что боится общественного осуждения и порицания, и попросила сделать процесс закрытым.

Правоохранители задержали ее и препроводили к судье, который выдал ордер на задержание, и теперь судебный врач решает, способна ли Фурхнер его перенести.

Фурхнер работала в Штуттгофе с июня 1943 по апрель 1945 года.