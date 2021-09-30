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17:10 30.09.2021

"Слуга народа" рассматривает Стефанчука единственным кандидатом на пост спикера Рады в случае отставки Разумкова - источник

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"Слуга народа" рассматривает Стефанчука единственным кандидатом на пост спикера Рады в случае отставки Разумкова - источник

Депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Дмитрия Разумкова с этой должности.

Такую информацию корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в четверг подтвердили источники во фракции. "Да, эта информация соответствует действительности. Фракция рассматривает Руслана Стефанчука основным кандидатом на должность спикера", - сказал один из собеседников агентства.

По их данным, вероятность отставки Разумкова достаточно высока. В настоящее время во фракции ее оценивают более чем в 50%.

Вместе с тем, собеседники не исключают, что Разумкова могут отправить в отставку до конца текущего года.

Теги: #спикер #кандидатура #стефанчук
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