"Слуга народа" рассматривает Стефанчука единственным кандидатом на пост спикера Рады в случае отставки Разумкова - источник

Депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Дмитрия Разумкова с этой должности.

Такую информацию корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в четверг подтвердили источники во фракции. "Да, эта информация соответствует действительности. Фракция рассматривает Руслана Стефанчука основным кандидатом на должность спикера", - сказал один из собеседников агентства.

По их данным, вероятность отставки Разумкова достаточно высока. В настоящее время во фракции ее оценивают более чем в 50%.

Вместе с тем, собеседники не исключают, что Разумкова могут отправить в отставку до конца текущего года.