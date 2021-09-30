Венедиктова: разрабатывается платформа для объединения всех электронных систем прокуратуры и правоохранительных органов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает актуальность вопроса диджитализации прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, об этом шла речь в ходе встречи генпрокурора с главой Консультативной миссии ЕС в Украине Антти Юхани Хартикейненом.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в контексте внутренних трансформаций прокуратуры после завершения переходного периода реформы.

Венедиктова отметила актуальность развития диджитализации прокуратуры. По ее словам, в процессе разработка единой платформы, которая бы объединила все электронные системы, в которых работают прокуроры и правоохранительные органы.

"Создание такой платформы - это наш приоритетный проект. Сейчас идет поиск оптимального решения. Это помогло бы избавиться бюрократии, ускорить процессы и сделать систему прозрачной. Также это дополнительный инструмент предотвращения коррупции в правоохранительных органах", - подчеркнула генпрокурор.

В свою очередь Хартикейнен поддержал идею создания такой платформы и заметил, что миссия ЕС готова оказывать экспертную поддержку проектов развития. Глава Консультативной миссии ЕС также добавил, что считает первый этап реформы прокуратуры ключевым успехом среди других реформ в Украине.

В ходе встречи стороны отдельно остановились на обсуждении работы новосозданных органов прокурорского самоуправления - Совета прокуроров Украины и органа, осуществляющего дисциплинарное производство.

"Нам удалось за короткое время создать сразу два органа, которые внутри прокуратуры будут регулировать прокурорскую деятельность. Я надеюсь, они станут голосом прокуроров, который будет представлять и защищать их интересы, социальные гарантии, а главное - независимость", - подчеркнула Венедиктова.