События

15:24 30.09.2021

Более 3 млн туристов посетили Одессу в 2021 году – мэр

1 мин читать
Более 3 млн туристов посетили Одессу в 2021 году – мэр

Более 3 млн туристов посетили Одессу в 2021 году, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"Сегодня мы выходим на доковидный период и имеем следующие данные: более 3 млн туристов посетили Одессу в этом году", – сообщил он на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в четверг в Киеве.

По его словам, на рост показателя повлиял запуск аэродромного комплекса, а также создание пешеходной зоны в центре Одессы.

"Мы реализуем проект и создали пешеходный центр, который является самым большим в Украине – более 6 км, 10 улиц, скверы, парки. В зоне пешеходного центра находятся 170 зданий-памятников архитектуры, из них 31 памятник государственного значения", – отметил Труханов.

При этом мэр попросил государственной поддержки в обновлении одесского парка "Юбилейный".

Теги: #туризм #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:01 29.09.2021
Макао, Кипр и Малайзия оказались самыми пострадавшими от COVID-19 туристическими направлениями - исследование

Макао, Кипр и Малайзия оказались самыми пострадавшими от COVID-19 туристическими направлениями - исследование

12:36 28.09.2021
Бизнесмен Колесников предлагает провести Олимпийские игры в 2036 году в Одессе

Бизнесмен Колесников предлагает провести Олимпийские игры в 2036 году в Одессе

19:12 27.09.2021
Бангкок и еще девять провинций Таиланда откроют для привитых от Covid-19 туристов после 1 ноября

Бангкок и еще девять провинций Таиланда откроют для привитых от Covid-19 туристов после 1 ноября

18:28 27.09.2021
Бангкок и еще 9 провинций Таиланда откроют для привитых от COVID-19 туристов после 1 ноября

Бангкок и еще 9 провинций Таиланда откроют для привитых от COVID-19 туристов после 1 ноября

16:35 19.09.2021
Индия может вскоре открыться для иностранных туристов

Индия может вскоре открыться для иностранных туристов

10:18 18.09.2021
В Одессе завершились командно-штабные учения "Нерушимая стойкость-2020"

В Одессе завершились командно-штабные учения "Нерушимая стойкость-2020"

20:56 17.09.2021
Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов на 15 октября

Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов на 15 октября

03:26 16.09.2021
SpaceX запустила на орбиту высотой более 500 км корабль с экипажем из непрофессиональных астронавтов

SpaceX запустила на орбиту высотой более 500 км корабль с экипажем из непрофессиональных астронавтов

17:12 14.09.2021
В одесский порт с дружественным визитом прибыл боевой катер турецкой береговой охраны

В одесский порт с дружественным визитом прибыл боевой катер турецкой береговой охраны

11:18 14.09.2021
В Одессе "заминировали" здания трех судов - полиция

В Одессе "заминировали" здания трех судов - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко уволил руководителя "Института Генплана г.Киева"

Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона расти не будут - Зеленский

Экс-президент Франции Саркози приговорен к году заключения, он будет отбывать срок под домашним арестом

Украинская делегация в ТКГ поддержала возможность возврата к очным встречам, но не в Минске - Костин

Зеленский передал президенту Эрдогану список из 450 украинских заключенных – глава МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Саммит Украина-ЕС принесет новые шаги в сфере интеграции Украины во внутренний рынок ЕС - Кулеба

Греция не намерена вести гонку вооружений с Турцией, но будет укреплять оборону - премьер

Подписные листы об отзыве Разумкова готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады

Во Франции подростки старше 12 лет должны предъявлять "санитарный пропуск" при посещении ресторанов и кино

Главред The Insider Доброхотов незаконно пересек границу с Украиной, власти РФ планируют объявить его в розыск

"Укрзализныця" с 10 октября возобновляет международное ж/д сообщение с Польшей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш: Китай – это лидер мирового развития

Угроза отката реформ в сфере борьбы с коррупцией в Украине существует и сегодня – докладчик-аудитор ЕС

В ЕС нет стран, коррумпированных настолько, как Украина – докладчик-аудитор

Нардеп Качура полагает, что Арахамия сможет собрать 150 подписей для инициирования процедуры отзыва Разумкова с поста председателя Рады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА