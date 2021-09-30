Более 3 млн туристов посетили Одессу в 2021 году – мэр

Более 3 млн туристов посетили Одессу в 2021 году, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"Сегодня мы выходим на доковидный период и имеем следующие данные: более 3 млн туристов посетили Одессу в этом году", – сообщил он на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в четверг в Киеве.

По его словам, на рост показателя повлиял запуск аэродромного комплекса, а также создание пешеходной зоны в центре Одессы.

"Мы реализуем проект и создали пешеходный центр, который является самым большим в Украине – более 6 км, 10 улиц, скверы, парки. В зоне пешеходного центра находятся 170 зданий-памятников архитектуры, из них 31 памятник государственного значения", – отметил Труханов.

При этом мэр попросил государственной поддержки в обновлении одесского парка "Юбилейный".