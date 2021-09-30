События

14:04 30.09.2021

Кличко уволил руководителя "Института Генплана г.Киева"

2 мин читать
Кличко уволил руководителя "Института Генплана г.Киева"

Мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителя КО "Институт Генплана г.Киева" Сергея Броневицкого из-за затягивания подачи проекта Генерального плана на обсуждение общественности и рассмотрение Киевсоветом, а также поручил как можно быстрее доработать документ и подготовить его к общественным слушаниям.

"Сергей Петрович, я уже не первый раз слышу о каких-то проблемах, обязательствах. Я помню, как в 2019 году вы публично обещали скорейшую подготовку проекта Генерального плана к общественным слушаниям и обсуждениям…Уже завершается 2021. И снова слышим обещания, что вот-вот проект Генплана будет представлен. Поэтому, ничего личного, мы говорим о результатах работы: я принял решение освободить вас от должности", - заявил Кличко на заседании коллегии Киевской городской государственной администрации в четверг.

Мэр поручил главному архитектору Киева Александру Свистунову и заместителю председателя КГГА Петру Оленичу обеспечить оперативную и эффективную работу по подготовке проекта Генплана. "И в ближайшее время мы должны начать общественные слушания и наконец принять Генплан", - отметил он.

По словам Кличко, на сегодня специалисты завершают актуализацию проекта Генплана Киева. Раздел, касающийся сохранения и охраны историко-культурного наследия (историко-архитектурный опорный план) согласован Министерством культуры. Также материалы проекта Генплана направлены в Министерство развития громад и территорий Украины. Начаты работы по урегулированию вопросов относительно территорий общих интересов с органами местного самоуправления, которые представляют интересы смежных территориальных громад.

Кличко отметил, что в проекте Генплана предусмотрено прекращение хаотичной застройки столицы, ограничения высотности застройки в историческом центре, контроль за комплексностью застройки, а также строительство станций метрополитена на Виноградарь и запуск метро на Троещину, строительство вокзала на Выдубичах, строительство перехватывающих паркингов возле транспортных развязок - возле станций метро и на въездах в город.

Теги: #генплан_киева #институт #увольнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:24 27.09.2021
Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза"

Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза"

17:21 13.09.2021
В Институте международных отношений открыли интерактивный образовательный центр: как бизнес инвестирует в украинские ВУЗы

В Институте международных отношений открыли интерактивный образовательный центр: как бизнес инвестирует в украинские ВУЗы

09:20 06.09.2021
Первой кадровой ротацией в Кабмине осенью должно стать увольнение Тарана с должности министра обороны – нардеп Рудик

Первой кадровой ротацией в Кабмине осенью должно стать увольнение Тарана с должности министра обороны – нардеп Рудик

17:20 01.09.2021
Кабмин уволил замминистра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ Лищину

Кабмин уволил замминистра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ Лищину

16:32 19.08.2021
Бывший замдиректора "Киевского института земельных отношений" подозревается в растрате 33 млн грн

Бывший замдиректора "Киевского института земельных отношений" подозревается в растрате 33 млн грн

16:41 09.08.2021
И.о. главы "Укрзализнцыи" решил уволиться, набсовет рекомендует Кабмину назначить вместо него советника министра инфраструктуры

И.о. главы "Укрзализнцыи" решил уволиться, набсовет рекомендует Кабмину назначить вместо него советника министра инфраструктуры

18:09 27.07.2021
Против замгенпрокурора Мамедова, который написал заявление об увольнении по собственному желанию, ведется дисциплинарное производство – Офис генпрокурора

Против замгенпрокурора Мамедова, который написал заявление об увольнении по собственному желанию, ведется дисциплинарное производство – Офис генпрокурора

19:51 26.07.2021
Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и из органов прокуратуры - юркомпания "Миллер"

Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и из органов прокуратуры - юркомпания "Миллер"

10:38 26.07.2021
Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и из органов прокуратуры - юркомпания

Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и из органов прокуратуры - юркомпания

10:31 22.07.2021
Уханьский институт вирусологии отрицает, что до конца декабря 2019 года изучал коронавирус или хранил его

Уханьский институт вирусологии отрицает, что до конца декабря 2019 года изучал коронавирус или хранил его

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона расти не будут - Зеленский

Экс-президент Франции Саркози приговорен к году заключения, он будет отбывать срок под домашним арестом

Украинская делегация в ТКГ поддержала возможность возврата к очным встречам, но не в Минске - Костин

Зеленский передал президенту Эрдогану список из 450 украинских заключенных – глава МИД

Украинский военный погиб на Донбассе в четверг – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Угроза отката реформ в сфере борьбы с коррупцией в Украине существует и сегодня – докладчик-аудитор ЕС

В ЕС нет стран, коррумпированных настолько, как Украина – докладчик-аудитор

Нардеп Качура полагает, что Арахамия сможет собрать 150 подписей для инициирования процедуры отзыва Разумкова с поста председателя Рады

Вопрос об отставках отдельных министров отложен – нардеп Качура

ЕС может самостоятельно составить список нежелательных украинских олигархов и запретить им въезд – докладчик-аудитор

Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона расти не будут - Зеленский

Письмо об отзыве Разумкова было направлено Арахамией от фракции, а не от своего имени – пресс-секретарь спикера

Харьковский горизбирком зарегистрировал кандидата от "Евросолидарности" на пост мэра

В Одесской области полиция обезвредила мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья на сельской улице

Законопроект о конституционной процедуре готов к принятию в парламенте – Костин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА