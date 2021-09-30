Кличко уволил руководителя "Института Генплана г.Киева"

Мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителя КО "Институт Генплана г.Киева" Сергея Броневицкого из-за затягивания подачи проекта Генерального плана на обсуждение общественности и рассмотрение Киевсоветом, а также поручил как можно быстрее доработать документ и подготовить его к общественным слушаниям.

"Сергей Петрович, я уже не первый раз слышу о каких-то проблемах, обязательствах. Я помню, как в 2019 году вы публично обещали скорейшую подготовку проекта Генерального плана к общественным слушаниям и обсуждениям…Уже завершается 2021. И снова слышим обещания, что вот-вот проект Генплана будет представлен. Поэтому, ничего личного, мы говорим о результатах работы: я принял решение освободить вас от должности", - заявил Кличко на заседании коллегии Киевской городской государственной администрации в четверг.

Мэр поручил главному архитектору Киева Александру Свистунову и заместителю председателя КГГА Петру Оленичу обеспечить оперативную и эффективную работу по подготовке проекта Генплана. "И в ближайшее время мы должны начать общественные слушания и наконец принять Генплан", - отметил он.

По словам Кличко, на сегодня специалисты завершают актуализацию проекта Генплана Киева. Раздел, касающийся сохранения и охраны историко-культурного наследия (историко-архитектурный опорный план) согласован Министерством культуры. Также материалы проекта Генплана направлены в Министерство развития громад и территорий Украины. Начаты работы по урегулированию вопросов относительно территорий общих интересов с органами местного самоуправления, которые представляют интересы смежных территориальных громад.

Кличко отметил, что в проекте Генплана предусмотрено прекращение хаотичной застройки столицы, ограничения высотности застройки в историческом центре, контроль за комплексностью застройки, а также строительство станций метрополитена на Виноградарь и запуск метро на Троещину, строительство вокзала на Выдубичах, строительство перехватывающих паркингов возле транспортных развязок - возле станций метро и на въездах в город.