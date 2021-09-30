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10:37 30.09.2021

Резников: в ТКГ обсуждают пути использования диджитал-инструментов для выплаты пенсий маломобильным гражданам Украины на неподконтрольной территории

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Резников: в ТКГ обсуждают пути использования диджитал-инструментов для выплаты пенсий маломобильным гражданам Украины на неподконтрольной территории

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников приветствует разблокирование работы гуманитарной подгруппы ТКГ.

"Вчера состоялось очередное заседание ТКГ в режиме видеоконфреренции…стороны приветствовали разблокирование работы гуманитарной подгруппы, важную роль в котором сыграло предоставление украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны. Наша делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом человек", - говорится в сообщении Украинской делегации в ТКГ в соцсети Telegram в четверг.

Резников еще раз подчеркнул, что разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий наконец позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

Он также отметил, что украинская делегация в очередной раз призвала обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушения. Также, украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потери со стороны Украины.

Резников сообщил, что в политической части стороны сосредоточились на работе по повестке дня. Украинская делегация еще раз подчеркнула, что основой урегулирования является выполнение решений лидеров государств Нормандского формата, в частности - Парижского саммита.

Также в рамках подгруппы по социальным и экономическим вопросам обсуждались вопросы водоснабжения по обе стороны линии разграничения, организации визита инспекторов МАГАТЭ на неподконтрольные территории. Также стороны продолжают определять возможные пути использования диджитал инструментов для выплаты пенсий маломобильным гражданам Украины на неподконтрольной территории.

"Следует отметить, что на этот раз российская делегация повела несколько странно. В частности, российские представители выдвинули предложения по "... общему голосованию" по отдельным собственным инициативам, "... голосования по умолчанию" и тому подобные вещи, которые противоречат практике переговоров и нарушают принципы принятия решений в ОБСЕ, предусматривающие принятие всех решений исключительно консенсусом", - отмечает замглавы украинской делегации.

Однако, по его словам, "эти попытки навязать свои предложения за пределами повестки дня не нашли понимания ни в украинской делегации, ни у представителей ОБСЕ".

Также украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан и принимает все необходимые для этого меры, строгого соблюдения режима прекращения огня.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 13 октября.

Теги: #ткг #резников
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