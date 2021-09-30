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03:35 30.09.2021

В Киеве на мосту Метро ограничат транспортного движение из-за ремонта деформационных швов

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В Киеве на мосту Метро ограничат транспортного движение из-за ремонта деформационных швов

На мосту Метро частично ограничат движение транспорта с 21:00 1 октября до 17:00 4 октября, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП "Киевавтодор".

"На состояние старых деформационных швов на мосту Метро через р. Днепр поступают жалобы от водителей. Поэтому в рамках эксплуатационного содержания сооружения работники КП "Киевавтодормост" отремонтируют деформационные швы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, работы в направлении левого берега начнутся в ночь на субботу 2 октября. Основную часть работ планируется выполнить на выходных и в ночное время. Во время работ движение будет частично ограничено.

Теги: #киев #ремонт #украина #мост
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