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03:33 30.09.2021

Экс-начальник отдела полиции Харькова и его подчиненный за взятку пойдут под суд

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Экс-начальник отдела полиции Харькова и его подчиненный за взятку пойдут под суд

Следователи ГБР при содействии департамента внутренней безопасности Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника одного из райотделов полиции Харькова и его подчиненного, которые за $4 тыс. обещали помочь избежать уголовной ответственности подозреваемому в махинациях с квартирами одиноких пенсионеров.

"За $4 тыс. они (полицейские - ИФ) обещали повлиять на следователей, чтобы те закрыли дело. В январе 2021 оба полицейских были задержаны", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Бывшим полицейским инкриминируется получение неправомерной выгоды для себя за обещание оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Теги: #взятка #полиция #украина #суд
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