В Великобритании в обращении еще находятся бумажные купюры 20 и 50 фунтов на 24 млрд фунтов

В Великобритании в обращении до сих пор находятся бумажные купюры номиналом 20 и 50 фунтов на общую сумму в 24 млрд фунтов, свидетельствуют данные Банка Англии.

ЦБ в среду опубликовал сообщение, в котором напомнил о том, что последним днем обращения старых бумажных банкнот является 30 сентября 2022 года. Он призвал всех потратить такие купюры или положить их в банк, поскольку через год они перестанут быть законным платежным средством.

В обращении остаются бумажные 20-фунтовые банкноты на сумму около 9 млрд фунтов и 50-фунтовые - на 15 млрд фунтов.

Они заменяются полимерными купюрами, переход к которым начался в 2016 году и обусловлен в первую очередь вопросами безопасности. Ранее уже были заменены на новые банкноты в 5 и 10 фунтов.

Полимерные деньги сложнее подделать, разорвать или повредить другим способом. Кроме того, они хорошо отталкивают грязь и воду. В результате купюры, напечатанные на полимерном материале, смогут прослужить в 2,5 раза дольше нынешних.

После 30 сентября 2022 года люди, имеющие банковский счет в Великобритании, по-прежнему смогут вносить на него старые банкноты. Некоторые почтовые отделения также смогут принимать бумажные купюры в качестве оплаты товаров и услуг или для внесения на счета, доступ к которым осуществляется через них.

Банк Англии продолжит обмен всех изымаемых из обращения банкнот, отмечается в сообщении.