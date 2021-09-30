События

00:13 30.09.2021

Олимпиаду и Паралимпиаду в Пекине смогут посетить только жители материковой части Китая

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Международный олимпийский комитет объявил, что билеты на игры зимней Олимпиады и Паралимпиады в Пекине смогут приобрести только жители материковой части Китая.

"Билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая, которые соответствуют требованиям мер противодействия COVID-19", - говорится в сообщении.

Все атлеты и участники Олимпиады, не прошедшие полную вакцинацию, должны будут отбыть 21-дневный карантин по прибытии в Пекин.

Организаторы Игр будут признавать все вакцины, получившие признание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также все участники Игр будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус.

Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры с 4 по 13 марта.

Теги: #условия #олимпиада #китай #пекин
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