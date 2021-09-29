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15:45 29.09.2021

В ЕС идут дискуссии из-за злоупотреблений безвизом рядом стран, включая Украину – СМИ

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В ЕС идут дискуссии из-за злоупотреблений безвизом рядом стран, включая Украину – СМИ

Незаконное проживание граждан и необоснованные заявления о предоставлении убежища из некоторых западнобалканских государств, а также Молдовы, Грузии и Украины вызывают дискуссии о приостановке безвизового въезда в Европейский союз, сообщило издание EUobserver.

"Разочарование, похоже, растет у Франции, Германии и Италии на фоне более широкой дискуссии о пресечении предполагаемых злоупотреблений", - говорится в статье EUobserver, который ознакомился с внутренним документом ЕС от 27 сентября.

В материале указывается, что безвизовый режим рассматривается Европейской комиссией как "значительное достижение" в отношениях между ЕС и Западными Балканами и бывшими советскими республиками в рамках политики "Восточного партнерства". Также отмечается, что сейчас активно обсуждается угроза так называемого "механизма приостановки выдачи виз".

"В документе Германия обижена на Грузию, Молдову и Украину. Он также назвал Албанию и Сербию одними из 10 наиболее проблемных стран. Он зарегистрировал всплеск "незаконных посягательств на жительство" из Албании, Молдовы и Украины, несмотря на общее снижение в прошлом году из-за пандемии", - говорится в статье EUobserver.

Кроме того, в документе сообщается, что за последние три месяца количество ходатайств о предоставлении убежища из Грузии увеличилось на 51% по сравнению с тем же периодом 2019 года, а в Молдове зарегистрирован 429%-ный скачок в период с июня по август 2019 года и с июня по август 2021 года.

 

Теги: #ес #безвиз #злоупотребления
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